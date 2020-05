Tahad rulluisutada, aga pole kogemust? Siin sulle mõned näpunäited!

Suvi peagi algamas ja paljud meist veedavad järjest enam aega õues. See on kindlasti ideaalne aeg ka sportimiseks. Kes tahab jooksu, jalgrattasõidu ja kõndimise juurde ka teiste välispordialadega tegeleda, siis kindlasti on üheks toredaks alternatiiviks rulluisutamine.

Raadio Elmar hommikuprogrammis jagas nõu Tartu Rulluisuklubi asutaja Hassar Jurs, kes rääkis, kuidas spordialaga algust teha.

«Kes on varem jää peal uisutanud, siis kindlasti on teil juba kasulikku kogemust ja teadmist, mida rulluisutamise juurde kaasa võtta. Jääuisutamise ja rulluisutamise liigutused on omavahel suhteliselt sarnased. Kui me räägime fitness uisutamisest, siis jää- ja rulluisutamise puhul on tehnika praktiliselt sama. Kui rääkida juba kiiruisutamisest, siis seal on jää ja asfalti puhul väikesed erisused küll sees,» sõnas Jurs.

Uisukooli juht tegi juttu, millega algaja rulluisutaja peaks eelkõige arvestama. «Kõige tähtsam on kindlasti kiiver, ilma selleta ei tohiks täna enam keegi rulluisutada, kahjuks selliseid inimesi siiski leiab tänavapildis. Päris esimest korda uiske jalga proovides, ma soovitan seda teha alguses muru peal, seal uisud ei veere. Kõigepealt, hakka vaikselt astuma. Kui kindlus on saavutatud, siis mine asfalti peale ja hakka väikeseid samme tegema. Siis võib hakata juba veerema, esialgu väikeste sammude abil, edaspidi suurenda sammu pikkust. Mida pikemalt suudab inimene uiskudel veereda, seda ökonoomsemalt ta liigub,» rääkis ta.

Jursi sõnul on kõige paremaks õppimise abiks oskaja rulluisutaja. «Kui on oskaja sõber võtta, oleks see kõige parem. Õppimise ajal tasub meeles pidada, et oluline on kanda raskust ühelt jalalt teisele. Tuleks vältida uiskudega jooksmist. Kui jooksja liigub edasi sirgjooneliselt, siis uisutaja peab liigutama end külje peale. Kui rulluiskudega hakata jooksusammu tegema, siis võib lõppeda see päris kurvalt,» sõnas ta.

On inimesi, kes tahavad küll hirmsasti rulluisutada, kuid samas on neil ka hirm kukkumise ees. Uisukooli juht jagas ka selles osas näpunäiteid. «Vati sisse end kindlasti mässida ei tasuks. Kui teil on liigesed, põlved ja küünarnukid hästi sisse mässitud ja liikumisvabadus piiratud, siis on sõita oluliselt raskem. Kui teil on elementaarsed rulluisutamise kaitsmed põlvedele, küünarnukkidele ja randmete olemas, siis on see juba piisav. Kiiver ka kindlasti, millest me ka juba rääkisime,» lisas ta.

«Kui rulluisutamise puhul tasakaal kaotatakse, siis maandutakse peamiselt istmiku peale, paljud panevad kaitseks alla käe. See võib tekitada päris tugeva randmevigastuse. Seetõttu ongi oluline kasutada esmasel sõitmisel korralikku ja sõiduks ettenähtud kaitsevarustust. Sellist varustust kasutavad tegelikult isegi tippuisutajaid, küll siis veidi teises kontseptsioonis, nende kaitsevarustus on veidi pehmem ja elastsem,» rääkis Jurs.