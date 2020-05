Delta keskus korraldab veebiürituse teemal «Kriisijärgne maailm»

Trendipäeval saab kuulata arutelusid kriisidest tingitud muutuste ja neist tekkivate võimaluste üle eri valdkondades: ettevõtluses ja majanduses, hariduses ja teaduses, riigivalitsemises, riikidevahelistes suhetes, ravis ja rahvatervises, linnastumises ja maaelus ning meie igapäevaelus.

Konverentsi juhivad TÜ majandusteaduskonna juhataja Kadri Ukrainski ja Delta turundusjuht Ott Pärna. Pärna täpsustas, miks taolise trendipäeva korraldamine vajalik on. «Karta on, et see maailm pole enam päris selline, nagu oli seda kriisieelsel perioodil. Vaatame üritusel, milliseid muutuseid on kriis meie ühiskonnas kiirendanud ja kuidas nendest uutest võimalustest rohkem kasu saada. Kogu üritus saab olema popurrii teemadest, milles kõigis on mingid muutused tekkimas ja võimalused tärkamas. Seda infot me püüamegi avada. Tegemist on trendipäevaga ja usume, et see loob konteksti väga suurele hulgale kuulajatele,» rääkis Pärna.

«Veel enne kriisiperioodi oli meil plaan korraldada sel kevadel Delta majanduskonverents. Kuid nüüd mõtlesime, et miks mitte ülikooliga reageerida sellele, milline on reaalne tänane olukord. Majanduskonverents toimub ka, kuid seda alles sügisel, 18. septembril,» lisas Pärna.

Delta trendipäev «Kriisijärgne maailm» toimub veebiüritusena ja sisu lavastatakse Delta keskuse neljas erinevas stuudios. «Kanname kogu sisu kõigile üle. See on hübriidüritus, paljud esinejad on kohapeal, vaatajad jälgivad üle interneti. Oleme üles ehitanud lavad, tahame vaatajateni tuua päris kogemust. Delta maja on küll avatud, kuid jälgime majasiseselt kõiki hügieeninõudeid, sealhulgas 2+2 reeglit. Lavade ees on mõned pingid küll olemas, kuid üldine suund on infot levitada läbi kaabli,» lisas Delta turundusjuht.

«Trendipäeval on arutelu teemasid palju ja põnevaid, kuid ühe asjana keskendume näiteks satelliidipiltidele, mida viimased kuud on maailma ümber näidanud. Tööstuspiirkondade juures on olnud muidu tumedad laigud, täna on seal pilt oluliselt heledam. Emake loodus kindlasti tänab meid selle väikese vahepausi eest. Küsimus nüüd, kas me sellest ka mingeid püsivamaid järeldusi teha saame. Tõstatame üritusel küsimusi ja vaatleme, mida maailmas nendel teemadel arvatakse, seda siis erivaldkondade kaupa. Hindame, mida me ise tuleviku tarbeks saame kasutada,» sõnas Pärna.

Veebiüritusel jagavad enam kui 30 oma ala eksperti mõtteid kriisijärgsest maailmast. Sissejuhatava ettekande murrangulistest trendidest maailmas teeb University College Londoni professor ja endine Briti innovatsioonifondi Nesta juht Geoff Mulgan.

Teiste seas kõnelevad näiteks Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane, moedisainer Reet Aus, Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, Eesti Haigekassa innovatsioonijuht Kitty Kubo, Kohtla-Järve Gümnaasiumi direktor Hendrik Agur, Poliitikauuringute Keskuse Praxis juhatuse esimees Tarmo Jüristo, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse seire- ja analüüsispetsialist Annika Lentso, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ja Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristjan Port.

Trendipäevale oodatakse kuulama ja kaasa rääkima majandusinimesi ja ettevõtjaid, haridustöötajaid ja koolijuhte, teadlasi ja ühiskonnaelus aktiivseid inimesi, riigimehi ja kogukonnaentusiaste, meditsiini ja rahvatervise asjatundjaid, üliõpilasi ja õpilasi.