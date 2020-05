Tartu Rattaralli tuleb, kuid sel aastal saab osaleda virtuaalselt

Sel aastal toimub Tartu Rattaralli juba 39. korda. «Üritus saab ka sel aastal toimuma, kuid oluliselt teistmoodi kui eelnevate aastate jooksul,» rääkis korraldaja Indrek Kelk.

Tartu Rattaralli toimub seekord virtuaalsõiduna ja korraldaja sõnul annab uudne formaat osalejatele rohkem võimalusi. «See on teisisõnu kaugosalusega jalgrattasõit. Tegemist ei ole arvuti taga ratta seljas istumisega. Näeme seda nii, et inimene, kes on rattarallile registreerunud, läheb loodusesse ja sõidab valitud distantsi omale sobival ajal. Sõiduperiood peab jääma kahenädalase ajaakna vahele, ehk siis 29. maist kuni 14. juunini,» sõnas Kelk.

«Tartu Rattaralli originaalrajad on samuti tähistatud. Need sõitjad, kes Lõuna-Eestis kohapeal ja suured rattaralli fännid, saavad soovikorral läbida ralli ka pärisrajal. Kuid sisuliselt toimub Tartu Rattaralli tänavu pea kaks nädalat ja osaleda saab igas maailma otsas,» lisas korraldaja.

Mõistagi pole sel korral teeninduspunkte, kus kohast sõitjad söögi- ja joogipoolist hangivad. «Tänavu tuleb söök ja jook ise rajale kaasa võtta. Teine võimalus on paluda oma lähikondlasti, et nad teid selles osas aitaksid. Kuna tegu on nii pikka aega vältava sündmusega ja kõik toimub erinevate teede peal, siis pole meil kui korraldajatel mitte kuidagi võimalik seda teenust ise pakkuda,» sõnas Kelk.

«Hetkeseisuga on osalejaid ligikaudu 1400 ringis, loomulikult on olnud ka loobujaid. Kuid ürituse alguseni on veel veidi aega, eestlane on juba kord selline, et alguses ei saa vedama ning pärast ei saa pidama. Analoogne situatsioon oli ka Tartu Maastikumaratoni juures, mil alguses oli osalejaid ligi 1000 ja hiljem oli 4000,» rääkis korraldaja.

Tartu Rattarallil on tänavu esimest korda ka 25 km distants. «Tänu kaugosalusega programmile saime ka sellise lisadistantsi ellu kutsuda. Lastesõite me ohutuse huvides sel aastal ei korralda. Loodame siis, et vanemate toel saavad suuremad lapsed just 25 km distantsil kaasa sõita. Usume, et siit võib tulla rattaralli tuleviku järelkasvu peale,» sõnas Kelk.

«Sõit võib olla korraldatud küll virtuaalsena, kuid distantsi lõpetaja saab medali kaela igaljuhul. Kõik, kes on meie kolmel distantsil osalejad, saavad posti teel oma medali koju kätte. Tartu Rattaralli medal on sel aastal väga erilise kujundusega, meie sotsiaalmeedia kanalites saab sellele pilku heita. Ka Maastikumaratoni medalid olid toodetud sama disainijoont järgides ja need võeti väga positiivselt vastu,» lisas korraldaja.