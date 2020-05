Eriolukorra ajal jäi ära ligi 3000 sõidueksamit, Maanteeamet tegeleb taas juhikandidaatide vastuvõtuga

Maanteeameti eksamiosakonna juhataja Tarmo Vanamõisa täpsustas, kuidas on eriolukord mõjutanud sõidueksamite vastuvõtmist ja eksamite protsessi tervikuna.

«Eriolukorra ajal jäi meil ära ligikaudu 3000 sõidueksamit. Eriolukorra lõpufaasis alustasime taas eksamitega, esialgu võtsime vastu kaitseväe inimesi ja neid isikuid, kelle töö on seotud ravimite ja kütuse transpordiga. Prioriteet oli see, et eesliini töö ei oleks takistatud,» sõnas Vanamõisa.

«Loodame, et juuli lõpuks või augusti alguseks oleme suutelised pika ootejärjekorra likvideerima, kuid see asjaolu ei sõltu ainult meist. Meie meeskonna liikmed teevad ületunde ja eksamineerijad suvel ei puhka. Teeme kõik võimaliku, et pika järjekorraga tegelda. Samas kõige suurem osa selles olukorras on juhi kandidaatidel. Kui nemad tulevad eksamile ettevalmistunult ja sooritavad eksami esimese korraga, siis järjekord väheneb väga kiiresti. Kui me peame vastu võtma korduseksameid, siis nii kiiresti ei lähe,» sõnas Maanteeameti esindaja.

Vanamõisa lisas, et millised on juhikandidaatide sõidueksamite tulemused peale eriolukorra lõppu. «Huvitav asjaolu on see, et need, kes tulid eksamile kohe peale kriisiolukorra lõppu, olid paremate tulemustega, kui need, kes tulevad natuke aega hiljem. Statistika järgi on suurepärased tulemused kaherattalistel, A ja alakategooriate läbivus on pea 90%, mis on ühtlasi kõigi aastate parim tulemus. B kategooria eksamite läbivus on hetkel 47%, eksamile tulevad paljud inimesed, kes katsetavad neljandat, viiendat või isegi kuuendat korda. Me peame nendega uuesti kohtuma, sest nende ettevalmistus ei ole olnud piisav,» täpsustas ta.

«Tänase seisuga on Viljandis kriisiaegne järjekord likvideeritud ja tundub, et tavarütm on taastumas. Teised piirkonnad on enamvähem samal joonel. Kõige suurem probleem on Tallinnas, kus on ka kõige enam eksameid. Lisaks on keeruline olukord Rakveres, Jõhvis ja Narvas - hindame, kuidas saaksime sinna lisatööjõudu saata,» lisas Maanteeameti eksamiosakonna juhataja.