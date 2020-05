Elmari muusikauudised

Ansambel Estbel avaldas uue loo «Unelaul». Laul haakub väga hästi eriolukorra olustikuga. Ansamblile tundub, et nüüd, kus piirded järjest langemas on, sobiks see ilusti kuulajaid trööstima. «Unelaul» on lugu aja liiga kiiresti möödumisest ja soovist seda teinekord üldse seisma panna, isegi kui ainult korraks. Et vaadata möödumas maagilisi pilvi, olla kohal laste kasvamise juures jne. Viimaste kuude jooksul sai see soov nii mõnegi meie jaoks tõeks - maailm tõepoolest korraks peatus ja andis aega hingata, märgata ja vaadelda. Estbel oma uuendusliku akustilise indie-folk-rockmuusikaga sai laiemale üldsusele tuntuks pärast seda, kui neid 2018.aastal pärjati Kuldse Plaadi auhinnaga Parima uustulnuka kategoorias. Ansambli koosseis on läbi aastate muutunud, aga bändi tuumikuks on alati olnud Saaremaalt pärit Leana ja Belgiast pärit Hartwin. Nad on oma muusika- ja heliloomingus saanud palju inspiratsiooni maaliliselt Saaremaalt, mis on juba viimased 4 aastat mõlema kodusaareks. Põhjamaade kargus ja inimeste introvertsus, ent samas soojus ja sügaval põlev leek on läbi aastate olnud Estbeli lugude algallikaks.