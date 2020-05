Eleryn Tiit: soolokarjääri pean tähtsamaks, kui menubändi taustalauljaks olemist

Telesaatest «Su nägu kõlab varsti tuttavalt» tuntust kogunud Eleryn Tiit rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis oma soolokarjäärist.

«Laulusõnu loon ma pigem öösiti! Päeval on lihtsalt nii palju tegemist ja ringi käimist. Kui päeval peaks siiski hea idee tulema, siis kirjutan selle ruttu telefoni üles...kuid sügavam mõttetöö toimub öösiti,» rääkis Eleryn Tiit loomisprotsessist.

Lauljanna on aastaid taustalauljana leiba teeninud ansambel 2 Quick Start ridades. Tiit tõdes, et soolokarjäär on talle märksa olulisema tähendusega, kui menubändi tagareas laulmine. «Kõik 2 Quick Start'i liikmed tegelikult ka teavad seda ja ma loodan, et keegi ei võta isiklikult ega solvu,» lisas Tiit.

Muusiku värske singli pealkirjaks on «Vaikin» ning lugu on valminud koostöös Sony Music Entertainmentiga. «Nad võtsid minuga ühendust juba telesaate ajal. Tol hetkel oli aga nii suur tempo peal, et ma ei jõudnud nende koostööpakkumisega üldse tegeleda. Ma ei mõelnud tol hetkel, et peaksin mingi loo välja andma. Jaanuaris sain juba mõnusalt puhata ja võtsin asja uuesti ette. Mul oli üks kindel Soome produtsent, kellega väga tahtsin koostööd teha. Just selle koostöö tulemusena jõudiski mu uus lugu nüüd avalikkuse ette,» sõnas Tiit.

Muusik rääkis ka loo «Vaikin» sisulise poole pealt. «Olen ise sisetunde pealt tegutseja. Arvan, et kui sisetunne ütleb, et ära ütle midagi, siis järelikult pole ka vaja öelda. Teine pool aga jällegi see, et kui sa tunned, et sa ei taha öelda hirmutunde pärast, siis ma leian, et see tuleks siiski välja öelda. Minu uues loos on sarnaseid teemasid käsitletud. See on kirjutatud justkui abimehena - pole hea, kui sa koguaeg vaikid, alati tasub asju välja öelda, sul on endal palju lihtsam,» lisas ta.

«Üldiselt räägin väga palju, eriti just oma lähedastega. Ma väga palju sellele ei mõtle, kui palju või mida peaks välja ütlema. Tundub, et tõmban endale ka ligi selliseid inimesi, kes koguaeg rääkima peavad. Kõikidel mu sõbrannadel on suur tähelepanuvajadus ja kõik sõidavad oma jutuga koguaeg üksteisele sisse, me just arutasime sel teemal hiljuti - see on kõik natuke naljakas, kuid siis järelikult lihtsalt oleme sellised isiksused,» sõnas Eleryn Tiit.

Muusik lisas, et peagi on temalt veelgi uut muusikat ilmumas. «Kindel on see, et uusi lugusid on tulemas. Lisaks olen seotud ka erinevate projektidega. Nimelt detsembris on tulemas kolme kontserdi tuur, kus esitame Georg Otsa ja Frank Sinatra lugusid. Seal teevad veel kaasa näiteks Hanna-Liina Võsa ja Marko Matvere, see saab kindlasti väga huvitav olema,» rääkis ta.