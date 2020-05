Tahad kalale minna? Anname nõu, millest algaja harrastaja alustama peaks

Martin Meier on Eestis tuntud kalagiid. Mees selgitas, mida tema ametinimetus täpsemalt tähendab. «Kalapüük on ju väga lai mõiste, seda saab teha väga lihtsalt ja väga keeruliselt. Näiteks, kui võtan Tartu linna, Emajões elab koha. Kui sul tekib mõte, et tahad ise koha kinni püüda, siis kuidas küll jõuda sinnamaani, et kala oleks konksu otsas? Kõige lihtsam viis on leida kalagiid, kes sulle asja selgeks teeb,» selgitas ta.

Meier selgitas, kuidas hankida kalastusvarustuse kohta tarvilikku informatsiooni. «Tasub minna asjalikku kalastuskauplusesse. Julgen väita, et sealsed müüjad on ise 99% tõsised kalamehed, minu hinnangul pole teistmoodi võimalik seal töötada. Lihtsalt küsige neilt nõu, kirjeldage, kuhu veekogu äärde te lähete ja millist kala püüda soovite. Sealt saate vastuseks palju kasulikku infot. See puudutab siis eelkõige omaalgatusliku kalastusretke planeerimist. Kui te tahate juba rohkem ja detailsemat teada, siis võite pöörduda kalagiidi poole,» sõnas ta.

Mees andis nõu, millist kala tasub hetkel oma tarbeks püüda. «Hetkel on meile kaugelt maalt külla tulnud tuulehaug. Selle kala püük käib meres, eelkõige Saaremaal ja Hiiumaal, püük toimub paadist. Kalapüük on nagu kalender: igal ajal on mingi püük, mis parasjagu aktiivne. Selleks, et kõigest aru saada, peab kalastusmaailma sisse astuma. Teisisõnu, see on teatud mõttes elustiili küsimus,» rääkis ta.

«Tänases maailmas on kalapüük üks suurimaid hobisid. Üheltpoolt on see mõnus ja seltskondlik tegevus, teisalt võib seda ka üksipäini harrastada, tegelemise vorme on seinast seina. Igaüks peab leida just endale kõige sobivaima viisi,» rääkis kalagiid.

Mees rääkis olulistest momentidest, millest algaja harrastuskalastaja peab olema informeeritud. «Kui sa püüad lihtkäsiõngega, siis sa võid püüda ilma litsentsita, ehk see on siis selline õng, millel pole rulli peal - on vaid kork, koos konksu ja ussikesega. Ülejäänud varustuse puhul tuleb eelnevalt hankida päevapilet, nädalapilet või aastapilet. See süsteem on Eestis hästi lihtsaks tehtud, püügiõiguse võid saada vaid minutite jooksul,» lisas ta.

Kalapüügi asukoha valik ja kalastusaeg sõltub kalast, mida püüdma minnakse. «Latikat tasub minna püüdma hommikul varavalges, lähed kella kolme ajal jõe äärde ja see kala peaks kenasti tulema. Haugi ja ahvenat saab tegelikult ka päevasel ajal püüda. Mingis mõttes kehtib reegel, et kala võtab hommikul ja õhtul paremini, nende toitmisaeg on üsna paigas,» rääkis kalagiid Martin Meier.

Kuula täispikka intervjuud allpool: