Mailis Reps: suur kummardus kõigile lõppeva kooliaasta eest

«Eksamite periood küll alles algas, kuid peagi lõppeva õppeaasta võtan kokku kahe märksõnaga: pöörane ja digine. Meie õpetajad, õpilased ja lapsevanemad said väga hästi hakkama. Meie haridusrahvas on suurepärane! Muidugi oli meil kitsaskohti - olime ju kõik suunatud kiirkorras kodudesse ja lapsevanemad pidid töö kõrvalt ka lapsi kooliasjades aitama, see oli emotsionaalselt närviline aeg. Kuid tagasi vaadates tuleb tunnistada, et saime kenasti hakkama,» rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

«Hetkel tegeleme suure analüüsiga. Täna võib ka juba natuke üldistatult vaadata tagasi ja tõdeda, et osadele õpilastele oli digiõppe vorm tõeliselt sobiv. Seal võis põhjuseid mitmeid olla: töökorraldus oli individuaalsem, hommikul sai veidike kauem magada ning õpilane sai ise oma päevakava planeerida. Koolid on andnud tagasisidet, et neil on õpilasi, kes varem ei paistnud silma, kuid oma enesekorralduse ja eneseotsustamisega on nad täna teistele silmad ette teinud,» tõdes Reps.

Minister andis tagasisidet, kuidas õpetajad e-õppe olukorraga kohanesid. «Loomulikult on olnud väga raske, erinevaid uusi platvorme ja suunamisi on olnud ju nii palju. Õppimise kohapealt on see olnud väga intensiivne aeg ka õpetajatele. Samas on vaimustavaid näiteid, kuidas õpetajad otsisid väga huvitavad õppelahendusi välja, õnneks ka erasektor tuli siin palju kaasa. Arvan, et digiõppe erinevad uued lahendused võiksid ka edaspidi meie haridussüsteemi jääda,» lisas ta.

Reps rääkis, kuidas praegune keeruline aeg eksamite osalust on muutnud. «Kui nüüd vaatame loobumisi, siis kokku on vaid 17%. Kui võtta kõik täiskasvanud ja erinevad lõpetajad kokku, siis see osakaal on tegelikult väga väike. Eesti keele eksamist loobujaid on vaid 11%. Noored on vastutustundlikud, nad saavad aru, et ülikoolid ootavad neid ja nad teavad, et riigieksamite sooritamine on neile endile vajalik ja kasulik. Tulemuskahtlust on väga vähe noorte hulgas, kuid ärevust on ikka,» mainis ta.