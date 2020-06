Lennukikapten Mari-Liis Saar: lennunduse juures naudin selle ala mitmekülgsust

Kodumaise lennufirma Nordica kapten Mari-Liis Saar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, et huvi lennunduse vastu tekkis tal keskkoolis. «Paljudel pilootidel on lennundusega seotud unistus juba varasest lapsepõlvest kaasas käinud, minu puhul see päris nii ei olnud. Kuid keskkoolis seadsin endale eesmärgiks, et tahan õppida midagi konkreetset ja praktilist. Vaatasin erialasid, mida saab õppida rakendusliku kõrghariduse raames ning Lennuakadeemia jäi mulle kõige esimesena silma. Reaalainetes olen tugev ja nii ma kandideerisin Lennuakadeemiasse õppima. See oli mu ainuke valik, kuhu üldse kandideerisin ning mind võeti kohe ka vastu,» rääkis Saar oma piloodi õpingute algusajast.