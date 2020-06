Merilin Mälk arutles eesti keele riigieksamil veganluse ja toitumise teemadel

Tingituna viirusest tulenevast eriolukorrast, on sel aastal lõpueksamite sooritamine vabatahtlik. «Minul ei tekkinud kordagi mõtet, et ma ei lähe tänavu eksamitele. Hiljem on ju tulemuste tagaajamine veelgi keerulisem. Iial ei tea, millal konkreetseid eksamipunkte vaja on, seega otsustasin kohe ära teha,» sõnas muusik.

«Õppimine on olnud eriolukorra ajal paras peavalu, sest kogu protsess on mõnevõrra raskendatud. Minu jaoks on oluline, et õpetaja on kõrval - ta aitab ja juhendab nii palju. Iseõppimine on omaette oskus, kuid mitte niivõrd minu puhul,» rääkis Mälk ja lisas, et juuni alguses ootab teda veel riigieksam matemaatikas.