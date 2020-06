Karl Madis esitles oma poja kirjutatud lugu «Headus võidab kurja»

Karl Madis esitles raadio Elmar hommikuprogrammis oma uut lugu «Headus võidab kurja». Värske laulu on kirjutanud Madise poeg, Carl-Philip Madis.

«Laulu sõnum on meie enda elust. Loo üks eesmärkidest on see, et see tooks kuulajateni hea suvise meeleolu. Teiseks eesmärgiks on tuua inimesteni lihtne ja ilus sõnum, see on minu jaoks tegelikult kõige tähtsam. Tuleb laulda headest asjadest, heade mõtetega loome oma tulevikku,» sõnas Madis.

Värske pala juures teeb kaasa suupillimängija Lee Oskar. «Lee Oskar mängib loos suupillisoolo. Kes veel ei tea, ta on maailma kõige paremate suupillide tootja. Kui ma ise esimest korda tema tehtud pille proovisin, siis olin nende headusest hämmingus. Lee on suurepärane mängija ja helilooja. Ta on teinud koostööd erinevate muusikutega üle maailma, mina olen nendest muusikutest ilmselt kõige vähemtuntud. Lee Oskari mängustiil on pehme ja mõnus, sellel on oma kindel äratuntav sound. Seal pole palju noote, kuid need on kõik väga hea tunnetusega esitatud,» lisas Madis.

Muusik rääkis ka kevadisest karantiiniperioodist, mille ta täiesti oma maakodus veetis. «Saabusin 13. märtsil maale ja siin ma nüüd olen. Minu kõige suurem investeering selle perioodi jooksul oli 6,70 eurot, see oli nimelt tavaline labidas. Hakkasin sellega kohe toimetama ja olen need kaks ja pool kuud maal tööd teinud. Kõik, mis sada aastat oli puhastamata ja koristamata, on nüüd puhtaks tehtud. Iga päev on maal väga palju tegemist. Mul on olnud nelikümmend aastat muusikukarjääri, selle aja jooksul pole osanud isegi oodata, et saan üle kahe kuu vaid iseendale pühendada,» sõnas ta.