Kas rannailma võib oodata juba lähiajal?

Sünoptik Taimi Paljak selgitas raadio Elmar päevaprogrammis, kas möödunud soe talv on viitamas kliimasoojenemisele. «Jah, tõsi ta on, viimased talved on olnud soojemad. Kuid analoogseid talvesid oli ka näiteks üheksakümnendatel ja ka seitsmekümnendatel. Kui nüüd vaadata statistilisi ridasid ja konkreetset kõverat, siis sellele vastu vaielda ei saa - trend ronib veidi ülespoole. Kuid ma loodan, et see tuleb ka allapoole tagasi. See võib olla ka lihtsalt kliima kõikumine. Ma siiski usun täna, et hakkavad ka korralikumad talved tulema,» lisas ta.

Paljak lisas, millal on soojemaid ilmakraade oodata. «Tänase päikesepaistelise ilma taustal tuleb siiski tõdeda, et järgnevad ilmad on muutlikumad, saab olema rohkem pilvi ja vihmahooge. Asjalikum sadu tuleb ööl vastu neljapäeva, ka reede toob kaasa vihmahooge. Lähiaeg on heitlikum ja mitte püsivalt päikeseline. Kuid tasapisi läheb ilm soojemaks,» rääkis ta.

«Juunikuu keskpaigas tuleb täiesti korralik suvesoe ilm. Peale 20. juunit on taas veidi jahedam periood, kuid sellega on juba eestlased harjunud, et jaanipäeva paiku on jahe ja vihmane. Kui kõrgrõhkkond peaks Põhja-Euroopas võimust võtma, siis võib ka nii olla, et kuu viimane kolmandik on jahedam, kuid nii palju vihma ei too,» rääkis Paljak.