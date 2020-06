Synne Valtri: tulgu kontserdile kasvõi viis inimest, ma nii ootan, et saan taas laval olla

«Meil oli peaaegu kolm kuud teineteise mitte-nägemise aega, nüüd on saame taas koos olla ning esineda. Täna saimegi kõik kokku, tegime kohvid ja nüüd oleme kenasti kõik raadio Elmar stuudios. Ootame, et saaks taas esineda. Tulgu kontserdile kasvõi viis inimest, nii tahaks taas laval olla,» sõnas Synne Valtri oma bändi tegemistest.

Valtri lisas, et on bändiliikmetega lähedased ja veedavad tihti ka tööväliselt koos aega. «Saame ka vabal ajal päris tihti kokku, näiteks käime koos rannas, kinos või lihtsalt grillime. Tuleb tunnistada, et käime väga tihedalt läbi,» sõnas ta.

Bänd tutvustas raadioeetris oma uut lugu «Levist väljas», mille raames on valminud ka suvine muusikavideo. «Lugu sündis Vahur Valgma peas. Video juures panustasin palju ise, näiteks tegelesin monteerimisega. Laul on tehtud selleks, et inimestes luua palju positiivsust! Koroona aeg on pööranud palju asju pea peale, paneme nüüd korraks need pandeemia mõtted kõrvale ja võtame koos ühe ilusa suve vastu. Meil on ju ometigi päike ja nii ilus ilm - nautige siis seda ja ärge lugege koguaeg kurbi uudiseid,» rääkis Valtri.

Kogemus näitab, et kui Synne Valtri bänd uue looga välja tuleb, siis on laul mitmeid nädalaid raadio Elmar TOP 10 edetabelis, samuti ei möödu pea ühtegi soovisaadet, mil kuulajate poolt Synne Valtri lugu ei küsita. Bändi liikmed usuvad, et edu taga võib olla Valtri enda karisma. Synne Valtri ise usub, et võlgneb suure edu eest tänusõnad eelkõige nii toredatele ja lojaalsetele fännidele. «Meil on korralik ja kuldne fännkond,» lisas Valtri rõõmsalt.