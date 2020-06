Uku Suviste: tahan oma hääle taas inimeste ees kõlama panna

«Eurovisiooni lauluvõistluse teemale ma hetkel enam tagasi ei vaata, täna on juba uued vaated. Näiteks kasvõi see, et mul ilmus paar päeva tagasi uus eestikeelne lugu «Müüdud ja pakitud»,» sõnas Uku Suviste raadio Elmar hommikuprogrammis.

Suviste lisas, kuidas algas koostöö produtsent Karl-Ander Reismanniga, kes on ühtlasi uue loo kaasautor. «Karl-Ander võttis minuga ühendust peale tänavust Eesti Laulu. Erinevate koostööprojektide osas pöörduti päris palju, kuid mulle meeldis Karli käekiri väga ja tahtsin temaga midagi koos teha. Saime kokku ja mängisime ette oma erinevaid ideesid. Nii tuligi mõte, et teeks koos ühe mõnusa suvise loo. Vaikselt hakkas laul järjest enam hargnema ja kasvama...kuni muusikavideoni välja, mis sai filmitud minu sünnikohas, Võrumaal. Mulle tundub, et tuli päris lahe asi kokku,» rääkis ta.

«Karl-Anderiga on hästi tore koostööd teha. Ta on ühelt poolt väga konkreetne oma nägemustes ja soovides, teisalt ta kuulab ära erinevad ettepanekud ja võtab vastu ka uusi ideid. Ta omandab uusi asju kiiresti ja oskab kõikidest nendest võtta parima,» lisas Suviste.

Suviste kirjutab palju muusikat, kuid eelkõige loob ta neid mõttega, et ise esitada. «Minult on küsitud, et kas võiksin mõne loo kirjutada teise artisti tarvis. Enamjaolt ma näen oma loomingu esitajana ikka iseennast. Kuid usun, et kui ma väga tahan, siis saaksin kirjutada muusikat ka kellelegi teisele esitamiseks,» muigas ta.

Muusik rääkis tööga seotud suveplaanidest. «Esinemiste aeg hakkab nüüd vaikselt tagasi tulema. Uljalt tehakse plaane ja korraldatakse juba uusi üritusi. Ma loodan ka ise, et saan oma hääle taaskord inimeste ees kõlama panna. See suvi ei saa olema kuumim oma rohkete esinemiste poolest, kuid usun, et avalikke esinemisi ikka tuleb,» lootis ta.

Kevadine eriolukord oli paljudele eriti keeruline aeg. Suviste märkis, kuivõrd raskeks see periood tema jaoks kujunes. «Eks see aeg oli keeruline ju kogu üldsusele ning mõjutas väga paljusid. Meedias jagati väga erinevaid emotsioone ja mõtteid, olenevalt sellest, kui raske see situatsioon kellegi jaoks isiklikult oli. Mina võtsin karantiiniperioodi algust ühe suure puhkusena ja tegin seda kohe tõesti täiel rinnal. Siis hakkasid vaikselt näpud sügelema, tahtsin muusikat teha ja emotsioone endast välja lasta. Õnneks hakkas järjest erinevaid projekte tulema, need oli seotud nii Eesti Laulu kui ka Eurovisiooniga, kuid oli teisigi põnevaid tegemisi. Sain sel keerulisel ajal tegelda päris palju loominguga,» sõnas muusik.

Suviste andis vihjeid, kuidas kuulata tema värsket lugu «Müüdud ja pakitud». «Valmistage endale üks hea hommikupuder ja võtke sinna juurde mõnus kohv. Siis istuge muguvalt, pange jalad lauale, üks jalg teise peale...ja kuulake seda lugu. Ma arvan, et see on päris mõnus viis ühe ilusa hommiku alustamiseks,» naeris ta.

