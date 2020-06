Elmar Liitmaa pani aluse uuele rokkbändile, sel nädalal ilmus debüütsingel «Minu jaoks parim»

Uus rokkbänd Fööniks tõi turule oma debüütsingli «Minu jaoks parim». Bändi kuuluvad Tanel Laidna, Elmar Liitmaa, Valdur Viiklepp ja Henri-Hannes Sell.

Raadio Elmar päevaprogrammis rääkis uuest bändist kitarrist Elmar Liitmaa. «Bändi sünd on seotud vaikse perioodiga, mil pidi palju lihtsalt kodus passima. Igavusest tuli suur pillimängu huvi peale. Olen olnud viimastel aastatel muusikas passiivsem, kuid loomingut on kogunenud selle aja jooksul omajagu. Nii tekkiski mõte, et paneks kokku ühe uue rokkbändi,» sõnas Liitmaa.

«Kõigepealt võtsin ühendust Tanel Laidnaga, näosaatest oli temast päris hea mulje jäänud. Kui mees sellises formaadis välja veab, siis peab seal ikka ühtteist taga olema! Ma ei pidanudki pettuma - Tanel on vinge solist ja väga hea rokkari hoiakuga. Kõigepealt tegime Taneliga erinevaid demosid, siis pöördusin Henri poole, kes tõi juba ka Valduri kaasa. Nii see bänd Fööniks sündiski. Kohtusime esimest korda 26. aprillil,» sõnas Liitmaa.

Fööniks esitab viimaste aastakümnete traditsioonilist Eesti rokkmuusikat. «Ega siin midagi innovatiivset ja väga originaalset pole. Samas ma usun, et rokkmuusika areneb edasi järjekordsete bändide ja nende uute tõlgenduste abil. Jätkame seda sama rada, mis kunagi viie- ja kuuekümnendatel on loodud. Samas, kõik pillimehed on oma käekirjaga ja nüansid on ikka erinevad. Kõige rohkem mõjutab bändi nägu aga laulja ja tema esitus,» lisas Liitmaa.

«Olen aastaid Terminaatoris olnud. Paratamatult tekivad teatud paralleelsed jooned kahe bändi vahel, kuid arvan, et see on isegi positiivne. Loomingu mõttes on hea tuhin peal ja bändil on mõnus energia - see kõik on väga inspireeriv,» lisas muusik.