Curly Stringsi uue albumiga on kaasas nootidega varustatud laulu- ja värviraamat

«Ma ise ka ei usu, et see päev lõpuks käes on, nii palju higi ja pisaraid on koduses isolatsioonis valatud, ikka selleks, et saaks plaati salvestada. Aga täna võime rõõmsalt öelda: meie album «Lastele» on lõpuks valmis,» rääkis Eva Talsi raadio Elmar hommikuprogrammis.

Värske album avaldati koos laulu- ja värvimisraamatuga, materjalis leidub ka kood, mille abil saab albumi endale digitaalselt alla laadida. «Tänapäeval pole paljudel enam CD-mängijat üldse olemas ja isegi kui see on füüsiliselt siiski olemas, on ju päris hea, kui saab muusika ka arvutisse või telefoni laadida. Värvimisraamatus on iga loo kohta oma jutukene, kirjeldame, miks see laul sündis ja kes on seda laulu kellele laulnud. Raamatus saab värvida tegelaskujusid ja ning võib oma fantaasia julgelt lendu lasta. Kõikide lugude kohta on olemas noodid ja võib soovikorral kasvõi kõik lood enda jaoks selgeks õppida,» kirjeldas Taavet Niller.

«Multifilmilikud pildid joonistas meie hea sõber Merike Paberits. Ta on elukutselt muusik, mängib väga hästi flööti ja torupilli. Kuid lisaks sellele on ta ka väga andekas joonistaja, kes alles alustab selle valdkonnaga. Me olime väga rõõmsad, kui ta oli nõus kampa tulema, oma sõpradega teeme alati hea meelega koostööd! Raamatu kujundaja oli Maris Savik, kes pani oma imeliste vesivärvidega kaane elama. Kujundus on väga oluline osa kogu sellest albumi raamatust,» lisas Talsi.

Albumi esitajate hulgas on mitmeid andekaid külalisi, teiste hulgas Liisi Koikson, Lenna Kuurmaa, Mari Kalkun, Jalmar Vabarna, Ewert And The Two Dragons ja mitmed teised. «Meil oli tegelikult üks ilus ühine kontsert planeeritud, kuid praeguse olukorra tõttu jäi see nüüd ära. Hetkel veel ei tea, kuidas ja millal me uue ürituse planeerime, eks aeg näitab,» rääkis Talsi.

Talsi lisas, et koostöö teiste artistidega kujunes meeldivaks ja sujuvaks. «Näha on, et heategevusprojekt meelitab ligi. Need samad artistid olid nõus kohe meiega kampa lööma. Kogu albumi müügitulu läheb MTÜ'le «Laste ja Noorte Kriisiprogramm». Oleme alati mõelnud, et tahame teha ühe heategevusprojekti, mis läheb meile endile korda ja on ülimalt oluline. Lastega seotud teemad on kõik olulised. Nii mõtlesimegi, et kuidas saame omalt poolt aidata ja veelgi rõõmu tuua nendeni,» lisas ta.

Curly Strings avaldas täna ka video laulule «Lähme Saaremaale», mis on linti lauldud koos Mari Kalkuni ja tema tütre Linda Tatsiga. «Selle laste projekti algataja oli meie bändi Jaan Jaago, temal tuleb tihti välja ideedega, mis on raamidest väljas. Ta soovitaski, et kui me juba neid lugusid karantiinis olles salvestame, peaksime ka videod juurde tegema. Esimesed kolm videot said tehtud täiesti kontaktivabalt. Näiteks Laulupesa 80 last salvestasid ju kõik oma kodudest, siinkohal suur aitäh, et nad viitsisid seda kõike teha! Nii paljud inimesed on siia oma aega ja tahtmist panustanud. Sealhulgas ka siis Mari Kalkun ja tema tütar, kellega saime kokku alles nüüd ja filmisime nende Võrumaa kodus video loole «Lähme Saaremaale»,» lisas Talsi.