Tänavuse grillihooaja trend on teadlik tarbimine

Rehkalt lisas, et lisaks klassikalise sea- ja veiseliha valikule, on tarbijad viimasel ajal rohkem huvi tundnud ka pardiliha vastu. «Hitt on siis pardifilee marinaadis, meie sortimendis on see uus ja huvitav toode. Täna on kaupluste lettidel väga lai grillliha valik, tooteid on nii palju erinevaid ja konkurents on tõesti tihe! Inimesed saavad oma grillisündmuste lemmikumaid palasid veel terve suve vältel välja selgitada,» lisas ta.