Laura Põldvere avaldas suvise video oma loole «On meie aeg»

Laura Põldvere tunnistas raadio Elmar hommikuprogrammis, et tunneb parasjagu suurt rõõmu oma õnnestunud köögikunsti katsetuste ning uue loo videosalvestuse üle. «Katsetasin just ühe vegan laktoosivaba supi tegemist. Üleeile tundus, et see ei tulnudki välja. Kuid tegelikult see pidi kaks ööd külmkapis olema ja nüüd maitseb see super hästi. Teiseks on mul hea meel, sest tuli välja uus video minu loole «On meie aeg». Selle loomise protsess oli üliäge,» rääkis muusik õhinal.

Lugu «On meie aeg» on ilmunud koos albumiga «Üheksa elu», mis nägi ilmavalgust möödunud aasta lõpus. «Loo temaatika on hästi suvine. Lisaks on seal palju värske hingamise temaatikat, mis on koroonajärgselt mõnus lähenemine. Sõidan videos mootorrattaga ja koos ühe ägeda tüdrukuga lendan mööda Eestimaa suve. Videos ma kiivrit ei kanna, kuid toonitan, et mootorrattaga sõites peab kiiver muidu alati peas olema! Meil oli super turvatiim, kes pani filmimise ajaks vajalikud sõiduteed kinni ja sõitsime ohutu kiirusega. Mind jälgiti ja kontrolliti, kuid päris sõitudel on kiivri kandmine alati kohustuslik,» rõhutas Põldvere.

Muusik annab aktiivselt laulutunde, sedapuhku küll digikanalite abil. «Mul on hetkel viisteist õpilast. Naudin, kui saan oma õpilaste lauluoskusele keskenduda ning neile tähelepanu jagada. Muidugi on alati parim variant füüsiliselt samas ruumis olla, kuid olen tänaseks ka digis avastanud head meetodid, kuidas kõige paremat tagasisidet jagada,» lisas ta.

Põldvere avaldas, et plaanib sel suvel koos Jakko Maltisega kontserte anda. «Selline väike mõte on, tahame augustis ühe tuuri teha. Laulame üle Eesti ja kavas on Eesti pop-hittide klassika. Selle kohta tuleb täpsem info välja õige pea. Kuid inimesed, kes tahavad mind oma aiapidudele kutsuda, pöörduge julgelt, tuleme hea meelega,» rääkis ta.

Muusik lisas, et igatseb kaugete maade ja reisimise järele, kuid on tänavu kevadel õppinud põhjalikumalt ka Eestimaad tundma. «Endale üllatuseks olen avastanud ka Eestis nii palju ilusaid kohti! Võtame sõpradega võileivad kaasa ja käime mööda matkaradu. Käisime just Vitipalu matkarajal, see oli imeilus ja soovitan sinna seiklema minna,» muljetas ta.