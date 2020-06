Piret Laos: ilma naljata ma elada ei saaks

Piret Laos tunnistas, et kümne lemmikloo valimine oli väga keeruline ülesanne. «See nimekiri, mille ma eelnevalt saate jaoks valmis tegin, on juba praeguseks vähemalt kümme korda muutunud. Tuleb tunnistada, et väga suur osa lemmikuid jäi välja,» rääkis ta raadio Elmar saates «Kuula mu laule».

Laos on Kanal2 «Õhtu» üks saatejuhtidest ja muuhulgas ka endine raadio Elmar meeskonna liige. Olles kokku puutunud paljude põnevate saatekülaliste ja erinevate situatsioonidega, leiab Laos, et huumor on tema tegemisi pidevalt saatnud. «Ilma naljata ma elada ei saaks! Olen täiesti seda meelt, et hea nali on tervisele hea ja päästab teinekord ka halvast tujust. Elus peab kindlasti üksjagu nalja olema. See on hästi tore ja lahe seisund, kui sul tuleb selline naer peale, et pidama ei saagi. Minu hinnangul sellist olekut teeselda ei saa, vähemasti ma pole seda elus ära õppinud. Mul on paar korda ka otse-eetris sellist korralikku naeru ette tulnud ja peab tunnistama, et on täitsa lõbus olnud,» tunnistas ta.

«Paljud inimesed on minult küsinud, et kas mul ongi koguaeg ja alati suur naeratus kõrvuni. Kuid tõesti nii see ei ole, olen tavaline inimene ja igasugused emotsioonid on ka minu sees. Juhtub ka minul, et mõnel hommikul on kurvapoolsem meeleolu, kuigi selleks pole isegi erilist põhjust. Sellistel helladel hetkedel on muusika mind ravinud, näiteks kuulan blues'i ja olen saanud oma emotsiooni tasakaalu tagasi. Ka kõndimine on hea ravija,» lisas Laos.

Piret Laos lisas, et tema loodud edetabelis pole lugude esitlusjärjekorral tähtsust, laulude valik on välja toodud allpool:

Ivo Linna «Kohtumistund»

«Oi, kui ilus laul see on! Sel ajal kui ma Tartus veel elasin ja ka raadios Elmat töötasin, oli mul see lugu üks tõeline lemmik ja on seda muidugi tänaseni. See on lugu, mida olen nii palju kuulanud ja kaasa laulnud. Kui kuulen Ivo hääle kärinat, siis tulevad külmavärinad peale,» kirjeldas Laos.

Karl-Erik Taukar «Seitsme tuule poole»

«See on mõnus lugu ja loo sõnum on selline, et ilmselt igaüks meist on mingil elu hetkel veidi samastunud. Samas on see ka tõeliselt suvine laul..ongi ju juunikuu juba käes ja hea selle saatel õues oma juukseid lehvitada,» lisas ta.

Ultima Thule «Liivimaa pastoraal»