Leslie Laasner avaldas singli koos Hanna Martinsoniga: ma isegi ei teadnud, et Hanna laulda oskab!

«Hea udune päev on täna ja meie uus lugu saab hästi esile tulla. Pirita poolt Tallinna poole sõites oli justkui valge sein ees,» muigas Leslie Laasner raadio Elmar hommikuprogrammis.

Kuigi Hanna Martinson on juba paar aastat muusika- ja meediamaastikul figureerinud, on singel «Juuni, juuli, august» tema jaoks esimene avaldatud lugu. «Hea asi võtab ju teatavasti aega! Usun, et elul on ka minu jaoks mingid plaanid ja kõik need asjad, mis peavad tulema, tulevad täpselt õigel hetkel. Ma ise ka ei tea, miks ma varem midagi ei ole muusikat avaldanud, ju ma ei ole selleks siis valmis olnud. Praegu tunnen end super kindlana ja mul on nii hea meel, et saan Lesliega koos muusikat teha,» märkis Martinson.

«Mina jälle tunnen end veidra outsider'ina...kõik muudkui räägivad, et Hanna on nii kaua pildis olnud, mina ei teadnud jällegi üldse, et ta laulab! Ma pole mitte kunagi kuulnud ega näinud teda laulmas, ma ei tea, kus ma elanud olen,» mõtiskles Laasner.

Värske singel «Juuni, juuli algust» on kirjutatud Laasneri poolt ja autori sõnul valmis see kevadise koroonakriisi ajal. «Kriisiaegne infoväli mattis nii kõvasti enda sisse ja sellest väljasaamise igatsus tekitas selle loo. Peamiselt räägib see sellest, et päike võiks juba välja tulla ja kogu see jama võiks ära lõppeda,» lisas Laasner.

Martinsoni sõnul algas koostöö Laasneriga möödunud aasta suvel. «Ma osalesin Leslie debüütfilmis, seal puutusime rohkem kokku. Eelnevalt oleme olnud mõlemad ka Kuldmuna žüriis. Leslie märkas minu Instagrami profiililt mikrofoni emotikoni ja uuris minult, kas see vihjab muusikale. Sealt see meie ühine muusika tegevus liikuma läkski,» rääkis ta.

«Hanna on ülimalt professionaalne, hästi ettevalmistunud ja väga hea laulja. See kõik on viinud selleni, et lugusid on juba rohkem kui see, mida täna kuulete. Stuudiotöö jätkub ja see on alles esimene sutsakas. Olen temaga igati rahul, Hanna on täpselt see inimene, keda vaja oli. HU on hetkel pikemal puhkusel ja otsisin väljundit oma pop-muusikale. Soolomaterjal on mul veidi teistmoodi - tumedakõlalisem, kurvem ja kinnisem muusika. Nii ma siis otsisin jupp aega inimest ja Hanna sattus just õigel ajal ette. Eks nüüd elu näitab, kuidas ta lükkama või tõukama hakkab, meil on igaljuhul patareid täis. Sügisel on ka suuremad plaanid selged, ehk siis saame teada, kas oleme sõltumatud või tulevad kosilased ka plaadifirmadest. Hetkel on paljud asjad lahtised ja käes on huvitavad ajad,» sõnas Leslie Laasner.

Projekti raames on Hanna Martinsoni artistinimeks LeHANNA. «Minus on väga palju erinevaid tahke ja mul pole ühte kindlat joont, kes ma kindlasti olen. Täna tahan olla üks ja homme pakub huvi hoopis teine asi. Minu jaoks on väga oluline mängulisus ja seda ma tahan ka LeHANNA artistiga edasi anda. Kuid tuleb tunnistada, et selle artisti kuvand on 100% minulik! See puudutab ka visuaalselt poolt - see parukas on minu mõttetöö vili, just see on see, mida ma oma peas mõtlen. Olengi täiesti seinast seina, fantaasia ülekülluses,» lisas Hanna Martinson.