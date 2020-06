Marek Sadam Pariisist, luuletamisest ja suvehõngulisest muusikast

«Päike küll meeldib, kuid päris mõnus on istuda ka varjus, ju see tuleb seoses vanusega,» muigas Marek Sadam raadio Elmar päevaprogrammis.

Muusik avaldas suvehõngulise loo «Sellel suvel sind ei leidnudki». «Selle laulu saamislugu on väga pikk. Viis on kirjutatud juba aastal 2005 ja esialgu oli see hoopis inglisekeelne pala. Salvestasin selle toona koos Robert Fox'iga ja inglisekeelsete sõnade sisu on hoopis teise tähendusega. Peab tunnistama, et oma loo teise keelde muutmine on päris keeruline ettevõtmine,» rääkis Sadam.

«Ma loodan, et inimestel on mõnus seda oma suves kuulata. Tekst pole küll maailma kõige lõbusam, võiks öeda isegi, et see on pigem nukra sisuga. Võib-olla ongi hea kohe suve alguses mõelda, kuidas leida neid inimesi, keda te otsite - olgu nad siis juba täna teie kõrval või mitte,» avaldas Sadam.

Värske eestikeelse loo muusika ja sõnad on loonud Marek Sadam. «Tuleb tunnistada, et see on üpris tavapäratu, sest peamiselt olen ma ikkagi tekstide autor. Olen siiani viisistanud vaid mõned üksikud lood,» märkis muusik.

Sadam rääkis lähemalt ka oma suvistest esinemise plaanidest. «Esineme üpriski väikestes seltskondades, peamiselt olen laval kas Martin Trudnikovi või Tõnu Laikrega. Meil on väikesed toredad kontserdid, mida ma väga naudin. Neid järjest tuleb, kuid võiks veelgi rohkem olla. Keerulisem on esineda meie suurema ansambliga, mis kannab nime Sadamasild, selle seltskonnaga anname augustis kontserdi Roostal ja siis tulevad juba sügisesed esinemised. Sügisesel toimuvad kontserdid on need, mis tänavu kevadel ära jäid,» lisas ta.

Muusik lisas, et karantiiniperioodist tulenevalt on lisaks enda esinemistele ära jäänud ka põnevaid reise. «Plaanisin minna Londonisse Tayor Swifti kontserdile, mis nüüd ära jäi. Lisaks jäi ära ka Ozzy Osbourne'i kontsert Helsingis. Ma tegelikult tahaksin minna Pariisi...mul on seal üks tore armas poeke, kus ostan tavapäraselt oma ülikonnad. See ei ole sugugi kallis pood, pigem vastupidi. See ei ole üldse peenutsemine, näen seda väikese rituaalina. Peale seda Pariisis käiku tunneksin end taas paremini ja natukene uuemana,» rääkis ta.

«Kogu kriisi aeg on olnud üldse väga huvitav. Rääkisin eile oma sõbra Jaan Söödiga, kes ka mainis, et pärast pikka pausi polegi harjunud enam esinema. Ma ise olen karantiiniajal kirjutanud palju luuletusi. Eelpoolmainitud luuletustest ilmub väike raamat, mis peaks välja tulema kesksuvel. Seal on palju loodustemaatilist luulet, usun, et seda on kõigil üpris kerge lugeda. Luulekogumiku nimeks saab «Me saame sellest üle», usun, et kõikidest raskustest on võimalik alati üle saada, kui säilitada terve mõistus ja hea süda,» lisas Sadam.