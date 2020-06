Kus siis veel? 5 MIINUST lahendas Elmari otse-eetris ristsõnu

Bändi liikmed tunnistasid naljatledes, et muusikaklippide filmimiste kogemuste järel on huvi selle ala vastu kasvanud ja nad ootavad põnevusega nüüd erinevaid filmirolle - alates Õnne 13 seriaalist kuni hipsterfilmideni välja.

Muusikud märkisid, et suvine esinemisgraafik on bändil üsna tihe. «Juuli on esinemiste poolest juba täis planeeritud. Viimased mehed veel kinnitavad asju, kuid päris äge juuli tundub tulevat,» märkisid nad.

Mehed arutlesid otse-eetris, mida algava suve esinemiste juures teistmoodi annab teha. Ideid tuli ohtralt, alates Meister-Jaani kaasamisest kuni särkide seljas hoidmiseni. «Tegelikult on kõige lahedam on see, et saab bändi bussiga suvel ringi sõita ja veeta mõnusalt koos kvaliteetaega,» tunnistas Põhja-Korea.