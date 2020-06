Jaanus Saks ja Johanna Randmann taas loomingu lainel: Instagrami trendist kasvas välja uus singel «Prada»

Randmann ja Saks on avaldanud värske singli «Prada», kuid Randmanni sõnul pole laulu sisu sugugi seotud maailmakuulsa kaubamärgiga. «Mäletan, et kunagi oli Instagramis populaarne lausa «I'm Prada You're Nada». Vaatasin neid postitusi ja see lause jäi mulle kuidagi silma ning inspireeris mind,» märkis Randmann.

«Ükskõik, mis valdkonnas sa üritad läbi lüüa, siis alati on inimesi, kes sinu püüdlusi ja pingutusi maha teevad. Vaatamata sellele pead sa ise keskenduma vaid oma eesmärgile, vaid sellele, mida sa ise päriselt teha soovid. Seejuures tasub meeles pidada, et on tähtis, mida sa ise arvad, mitte see, mida teised ümberringi kommenteerivad. Antud laulus on lause «Sina oled Prada ja nemad ei ole», just sellele eelpoolmainitud ideele see rida vihjabki,» lisas Randmann.

«Mina olen alati üritanud teha seda, mis mulle endale meeldib! On soovitusi, et peab ka teisi kuulama ja tegema nende nõuannete järgi - mina olen aga koguaeg vastupidi teinud. Leian, et tehes oma asju, on vaja vaid endale kindlaks jääda,» rääkis Saks oma kogemusest.

Loole on valminud ka video, mis on üles filmitud Balti jaama tunnelis. «Selles kohas kajab metsikult! Meil mängis videovõttel muusika, kohal oli kõlar, mis mängis korralikku bassi - kogu tunnel matsus täiega. See oli esmakordne kogemus, mil nii-öelda tänaval muusikat mängisime. Oli väga huvitav kogemus, inimesed käisid mööda, kaameramees filmis, üks tore vana härra viskas kitarrikohvri sisse raha ning soovis edu,» kirjeldas Jaanus Saks naerdes.