Elmari muusikauudised

Inga avaldas uue eestikeelse singli

Endine tüdrukutebändi La La Ladies liige, kes sai tuule tiibadesse konkursil Eesti Laul hittlooga «Milline päev», andis välja uue singli «Kohe olen seal».

Inga on oma lauljakarjääri jooksul saanud palju kogemust nii esinemistel kui ka muusika kirjutamises. Eesti keeles sõnade kirjutamine on sellegipoolest tema jaoks korralik proovilepanek.

«Kuna eesti keel on väga ilus ja omanäoline keel, siis on alati suur vastutus sõnu ritta seada ning see nõuab rohkem tööd ja vaeva. Kui aga lõpptulemus toob rahu, siis on tunne õige ja tahaks seda ka inimestega jagada,» sõnas Inga.

Värske singel «Kohe olen seal» kõneleb kõikide takistuste lahti laskmisest, et lubada oma südamesse pugeda inimesel, kellest ammu sisimas unistanud. Paralleelselt on Inga sõnul loo sõnum ka vabadus, mida ilmestab võimas refrään. Singli kaasautoriteks on Alvar Antson ning Sander Sadam.





Uut muusikat bändilt 5Miinust

Räpipunt 5Miinust avaldas uue suvise singli nimega «Peo lõpp». Muusika Ago Teppandilt, sõnad kirjutasid 5 Miinuse kutid. Bändi liige Estoni Kohver kinnitas, et kuigi suvi on käes, siis kontakteerume mõistlikult ja oleme tolerantsed kõigi suhtes. «Ära tapa teisi inimesi, kui sa just «Tekkenit» või «GTA-d» ei mängi,» ütles ta.





Heldene Aeg ja J.O.C. avaldasid singli «Endel» muusikavideo

«Juhime videos tähelepanu sellele, et hoolimata soovist üksteisele kohe endlit saata või muud infot nutiseadme kaudu edastada, ei tohiks oma tegevusega ennast või teisi ohtu seada. Vali selleks õige koht ja aeg,» kommenteerisid asjaosalised.

«Endel» sündis ansambli Heldene Aeg ühisvestluste selfie-vaimustusest: «Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Endel kõneleb enamast kui lihtsalt kirjalik infokild või teade – see ühendab inimesi emotsionaalsel tasandil ja muudab kõigi päeva palju värvikamaks.»



Rom pöördus muusikaliselt tagasi lapsepõlve

Seni peamiselt räppmuusikaga tuntust kogunud Rom on muutnud oma muusikalist väljendusstiili ning välja andnud teise singli peagi ilmuvalt samanimeliselt albumilt «Düsfunktsionaalne». Värske singel kombib pigem metal-muusika aladel, mis on Rom-ile juba lapsest saati südamelähedased olnud. «Eelmise suve lõpus mõtlesin, et miks mitte proovida ise teha sellist muusikat, mis terve elu minuga kaasas käinud. Tegelikult oligi ju nu-metal see muusika, mis väikse Rom-i üldse räpini juhatas.» Artisti värske looming keskendub pigem loomulikule vokaalile ning kasutatud pole tänapäeval palju kõlavat autotune’i.



Uus singel peagi ilmuvalt koosluselt nimega Graniidi 17

Uus lugu kannab nime «Kalamaja tänavad» ja pärineb järgmisel nädalal ilmuvalt albumilt «Kõik said tulla».