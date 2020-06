Räppar säm tõestab, et räpp ja funk on suurepärane kooslus

Möödunud aasta lõpus plaadifirmaga Made in Baltics (Sony Music) lepingu sõlminud räppari eelmine singel «jah või ei» on muusikakeskkondades kogunud korralikult fännide poolehoidu. Räppar rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis, kuidas ta ideid uue loomingu jaoks kogus. «Paljud artistid on öelnud, et kevadine koroonaperiood on olnud tõelise loomepuhanguga. Kuid minu puhul on see olnud hoopis vastupidi, minul hakkas ideid tulema siis, kui see keeruline karantiiniperiood läbi sai. Nüüd saab taas väljas käia, just sellest vabanemise tundest ma tahangi oma lugudes rääkida,» lisas säm.