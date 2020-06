Jaagup Kreem jagas väärt nõuandeid: kuidas teha ise maailma parimat grill-õhtusööki?

Jaagup Kreem on kodus usin grillimeister, kuid tunnistas, et jaanipäevaks on tal tavaliselt sellest tegevusest mõõt täis. «Tõepoolest, ühelt poolt on jaanipäevaks tunne selline, et ei taha enam midagi grillida. Lisaks ka see, et tavapäraselt haaran jaanipäeval oma kebabi ampsu kusagilt tanklast ja söön seda bändi bussis, nii juba viimased kakskümmend aastat,» muigas ta raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Ka tänavu olen juba väga palju grillimise kallal toimetanud. Mul on kodus nii gaasi- kui ka puidugrill. Olen mõelnud ka «rohelise muna» soetamise peale, väga paljud kiidavad ja kuuldavasti teeb see asi head tööd. Lisaks sellele on mul ka isetehtud suitsuahi ning pitsaahi. Tuleb tunnistada, et olen varustatud igasuguste erinevate variantidega. Kui tuleb vastav tuju, saan kõike head ja paremat valmistada,» sõnas mees.

Kreem täpsustas, et teeb grillitule üles poest ostetud söega, kuid süütevedelikku ta ei kasuta. «Ütlen ausalt, ma ei mäleta, millal ma süütevedelikku kasutasin - see aine on ikkagi paras mürk. Läheb küll veidi rohkem aega, kuid mina kasutan kõige tavalisemalt toiduõli, valan selle söe peale, ootan umbes viis minutit, seejärel viskan söepaki paberitüki sinna peale ja panen põlema. Toiduõli ajab kenasti asja ära, läheb hästi põlema,» sõnas ta.

«Grillvorsti sõber ma üldjuhul väga ei ole. Käin turul ise toorainet ostmas ja eelistan ise ka marinaade teha, kõige rohkem meeldib mulle kanaliha valmistada. Kuid hiljuti avastasin parmesani vorsti, need olid grillilt tulles imeliselt head. Lisaks olen proovinud ka mustikamaitselist liha, ka see oli väga hea. Meie pere suureks lemmikroaks on ka erinevad ribid. Kõige parem on võtta muidugi täiesti maitsestamata sea sisefilee: võtta ära suuremad kelmed, rullida see kiirelt lõikelaual soola, pipra ning õliga, asetada hästi kange tule peale ja küpsetada pealt pruuniks, peale seda lasta vaikselt valmis küpseda. Sea sisefilee on alati täispanga peale minek,» soovitas Kreem.