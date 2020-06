Grete Paia: ma usaldan elu!

Grete Paiale meeldib Eesti muusika tohutult. Eriti just vanem muusika, milles on tugev emotsioon ja sisu. Viimasel ajal suhestub ta kergemini estraadilikuma suunaga ja püüab vanemaid kõlasid ka enda muusikas kasutada. Kui ajas reisimine oleks võimalik, liiguks ta 1920ndate «Big Gatsby» või 1950ndate «Grease'i» aegsesse Ameerikasse. Samuti oleks Grete sõnul lahe oma silmaga ära näha varajased Eesti 90ndad.

Kui töö, raha ega miski muu ei dikteeriks, elaks lauljanna kindlasti Saaremaal. Ideaalis võiks tal viie aasta pärast olla päris oma pesakene metsa sees kõigist eemal, kus oleks mõned peenrad ja kaks «karvast» kana. Oma lapsed (keda unistustes on 2) igatseb Grete just Saaremaal üles kasvatada. Olles vanaema sõnul pärinud kõikidelt lähisugulastelt need kõige «hullemad» iseloomuomadused, on Grete Paia ilma suhtes väga tundlik. Kui väljas on päikesepaiste ja soojus, tekib jõud kõike kohe teha, aga ilma tahaks ju ka nautida. Loomismootor hakkab täistuuridel tööle aga hoopis siis, kui on pime. Nii on Grete jaoks igas aastaajas oma võlu: «Oktoobri vastik ebameeldiv sajune, mudane, poolpime raagus olek peidab ka endas mingit mõnu.» Siiski - suvel tulevad mõttesse just särtsakamad ja positiivsemad laulud.

Kui Grete Paia ei oleks laulja, võiks ta enda arvates olla geenitehnoloog, sest temas peitub maksimalist. Lapsena tahtis ta saada loomaarstiks või tuletõrjeautojuhiks. Umbes nelja-aastasena kõndis ta aga tähtsa näoga ema juurde ja sõnas: «Kui ma suureks saan, tahan saada palgamõrvariks,» teadmata ise, mida see valik päris täpselt tähendab. Omandatud haridust arvestades oleks tema reaalne alternatiivne erialavalik siiski turundus, sest kogemus iseenda mänedžerina asju ajades ja ema ettevõtet aidates on olemas.

Kogemusi on Grete saanud rohkesti juurde ka lauljateel - koostöö Kaitseväega on viinud ta esinema rahuvalvajate baasi Liibanoni ja hävitajaga lendama. Paarikümne aasta pärast sooviks laulja eelkõige tunda, et ta on oma elu õigesti elanud ja mitte midagi tegemata jätnud, julgenud ennast usaldada ja on õnnelik tehtud valikute üle. «Oluline on endaga hästi läbi saada, olla aus, siiras ja päris,» teab noor naine juba praegu.

Suhtesaates «Õhus on armastust» rääkis Grete Paia avameelselt, et tema kõige pikem suhe on kestnud kolm aastat. Juhtub väga harva, et ta kellelegi tänaval järele vaatab, sest inimesega peab enne veidi suhtlema aru saamaks, kas ta on atraktiivne. Kuigi Grete süda on hõivatud, sõnas ta, et Karl-Erik Taukar on mees, kes saab temalt kümme punkti kümnest. Kui Taukar on džentelmeni etaloniks, siis parim «paha poiss» oleks The Suni aegne Tanel Padar.

Alljärgnevalt Grete Paia kümme lemmiklugu koos kommentaaridega:

Grete Paia «Majakene mere ääres»