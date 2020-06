Helen Randmets: me kõik oleme üksteise peegeldused

Helen Randmetsa elu läheb praegu väga tegusalt ja toimekalt. «Mulle meeldib, sest ma olen viimasel ajal saanud palju tegeleda enda arendamisega ja isikliku poolega,» ütles ta raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» Viimasel sügisel lõpetas Helen, kes on kolme poje ema, Anneli Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja eriala ja alustas õpinguid WAF laulukoolis Ott Leplandi käe all. Viimase tõuke tagasitulekuks muusikasse andis talle Nexuse kuuajaline taasühinemine täpselt kaks aastat tagasi. See andis hoogu igatsusele, mis juba pikemat aega sees pulbitses, tuletas meelde lavalolekut ja artistielu. Konkreetsema kuju sai unistus eelmisel sügisel, kui Helen võttis ühendust produtsent Rob Montesega ja ütles, et ta vajab lugu. Nii nad koos pihta hakkasid ja ratas läks veerema.

Nexus, mille üks liige Helen Randmets oli, ei teinud kunagi muusikavideot. «Kui ühel hetkel viimast plaati salvestades tuli see teemaks, siis mingi laulu puhul mingitest variantidest räägiti, aga see tundus siiski teisejärguline ja jäi tegemata,» meenutab Helen ise. «Video annab loole nii palju juurde, seega oli kindel mõte, et kui ma sooloprojekti arendan, tahan teha vähemalt mõne video,» selgitas lauljanna oma karjääri esimese video loomise tagamaid. Loomisprotsessi alguses olid olemas inspireerivad näited ja töö käigus kujunes olukord selliseks, et Helen jäi «lavale» üksi, mis oli esialgu hirmutav. Tulemusega on ta aga väga rahul, sest tantsimine on suur osa temast.

Helen Randmets külas raadio Elmar hommikuprogrammis "Ärka, kaunis maa!" FOTO: Ele Adamson/Raadio Elmar

Laulu «Peegelpildis» sõnad kirjutas Helen Randmets ise kriisi ajal. Need on ispireeritud inimsuhetest ja -tunnetest. Eriti sellest mõttest, et kui tavaolukorras nägid paljud oma paarilist vaid öösel magades ja päeval palju aega koos ei saanud veeta, siis kuidas suhtuda oma kaaslasesse olukorras, kui ollakse päevast päeva kokku justkui sunnitud. Milliseid tundeid see tekitab ja kuidas sel hetkel end väljendada, sest me võime ka lihtsaid mõtteid öelda välja väga mürgiselt. «On oluline, et me mõistaks, kuidas me tunneme, mõtleme ja ütleme,» võttis Helen kokku oma laulu sõnumi.