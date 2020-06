Randa mine pärastlõunal!

Inimesed ei teadvusta endale kahjuks endiselt, kui ohtlik on päikesepõletus ning seda eriti lastele ja tundlikule nahale. Käitumismustri muutmine algab täiskasvanutest: meie kohus on kaitsta õrna lapsenahka. Selleks tuleb kasutada päikesekaitsekreeme, minna randa pärastlõunal pärast kella kaht, katta pea ja vajadusel varustada end ning lapsi särgikesega. Lastele on sobilikud päikesekaitsekreemid SPF 20-50. Ka siis, kui laps plaanib ainult ujuda, tuleb teda päikese eest kaitsta, sest veelt peegeldub päike intensiivsemalt nahale ja päikesekiirgus ulatub veepinnast 30 cm sügavusele. Seega ei tasu arvata, et laps on vees päikese eest kaitstud.