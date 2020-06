Mari Kalkun: elu tuleb nautida ja tähistada

Mari Kalkuni «Õunaaia album» sündis mõnusalt kodusoleku aegadel aprillis ja mais. Otsest plaani uut plaati luua ei olnudki, aga kuna päevapealt jäid ära kõik esinemised, hakkas mõte kerima. Millegipärast kummastus lauljannale nägemus, kuidas õunapuud õitsevad. «Kõik on hele, ilus ja valge. Õunapuuõied annavad lootust, et me tuleme kõigest välja,» kirjeldas ta emotsiooni, millest plaadi idee sündis.

Uuelt plaadilt on avalikkuse ette jõudnud juba kaks singlit «Elukoor» ja «Ma tahaksin kodus olla.» Viimati nimetatud laul sündis justkui iseenesest - õunapuud olid parajasti pungas, kui Mari Kalkun sai loo tausta kohta teada. See väga tuntud laul on loodud kahe naise - Helmi Koffi ja Johanna Zerningu - poolt rohkem kui sada aastat tagasi väga rasketel aegadel.

Laulu «Elukoor» kirjutas Mari Kalkun ühele sõbrannale trööstiks. Selle sõnum on lihtne ja pärit rahvalaulust- laula, kuniks on antud. «Kevadeid ja suvesid on igaühel meist loetud hulk, me peame neid hoidma ja väärtustama. Elama nii, et me oleks õnnelikud ja rahul. Et me ei unustaks seda, et elu tuleb nautida ja tähistada,» võtab lauljanna sellesse laulu valatud mõtted sõnadega kokku.

«Õunaaia album» ilmub 19. juunil ning eelmisel õhtul on kavas plaadi videosalvestuse suurejooneline maailma esmaettekanne Mari Kalkuni Facebooki lehel, millest kõik on palutud osa saama, sest seda vahendatakse maailma eri nurkadesse.

Plaate valmistati piiratud kogus ja igaüks neist on omanäoline, sest ümbris on käsitöö. Igale kaanele korjas ja kuivatas Mari Kalkun õunapuuõie oma aiast. «Nii nagu iga inimene on erinev, on seda ka iga õis,» kinnitas ta.

Kui kriisi alguses oli lauljannal väga suur rõõm, et saab olla kodus, liikuda looduses ning toimetada aias, siis «Õunaaia albumi» väljaandmiseks jaoks asutas ta uue plaadimärgi «Aigu Om Records». Mari Kalkuni soov ongi, et võtaksime sellest kevadest kaasa tunde, et aega on. Me peame oskama seda lihtsalt võtta.