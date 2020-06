Dagö uus album on ajatu

Kõik teksid on Lauri Saatpalu sulest ja mehe sõnul on need tehtud tema kõige paremate oskuste järgi. Mõne mõtte saab kahe ja poole minutiga välja öeldud, mõni võtab rohkem aega. Miks nii, selgitas Lauri Saatpalu: «See on nagu regilauluga - hakkas aga memm jorutama ja jorutas ja jorutas. Kes jäi magama, kes suu avali kuulamaie. Mõne looga aga jää pärast kolmandat minut vait, ära riku ära.»

Kuigi oma põhiolemuselt jääb iga ansambel samaks, on uue plaadi loomisega Lauri Saatpalu arvates Dagöle ehk uusi nüansse juurde tekkinud. Seda enam, et tekstid ei ole I love you sõnumiga, mis Dagö kuulajat ei üllata. Koroona-teemat albumilt ei leia ja Saatpalu sõnul loodab ta ülbelt, et tegu on natukene ajatuma plaadiga.