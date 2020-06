Grillitud kanaliha on kiire, lihtne ja laste lemmik

Kanaliha plussideks on lai saadavus, erinevad jaotustükid ja asjaolu, et see maitseb paljudele. Tegu on eestlaste üldise lemmikuga ja seda isegi laste hulgas. Filee asemel soovitab Kairi Timusk kasutada kondita kintsuliha tükke ja neid julgelt vardasse ajada. Kanalihašašlõkki tehes tuleb aga äädikas täiesti välistada, sest tooraine on õrnem ja vajab teistsugust lähenemist. Innovaatilisem lähenemine on kookospiima ja karri marinaad, juba levinud klassika soja-laimi-mee marinaad. Need kõik on pisut eksootilisemad maitsed, mis kanalihaga väga hästi kokku sobivad. Kana võib julgelt vaid paar-kolm tundi enne grillimist marinaadi panna. Kui kasutada aga laimi või sidrunit, mis marineerimist kiirendavad, piisab tihtipeale tunnist.

Küpsetamisel tuleb silmas pidada, et kanaliha ei tohi seest toores olla, sest see on ohtlik. Selleks, et veenduda, et lihas enam ühtki soovimatut bakterit ei elutse, on hea mõõta sisetemperatuuri termomeetriga. Õige näit sel juhul on 74 kraadi. Samas ei tohiks kana hirmuga ära kuivatada ja liiga kauaks grillile jätta. «Kana peaks olema pehme, mahlane ja seest läbi küpsenud,» annab kogemustega hobigrillija nõu. Kui tegu on fileest õhukese šnitsli moodi tükiga, läheb tulel minut ühelt ja minut teiselt poolt, kintsuliha või šašlõkki tuleb kauem keerutada, et see keskelt ka ära küpseks.