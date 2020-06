Elina Born ja villemdrillem sõidavad suveloo videos loojangule vastu

Uue laulu ja video avaldamise hommikul ärkas Elina Born üles tundega, justkui oleks sünnipäev. Tema viimatine lugu ilmus aasta aega tagasi ja pole ammu olnud põhjust sellist mõnusat ärevust tunda. Dueti teine pool villemdrillem äratati üles närviliste kõnedega, sest uue laulu video oli vaja kiirelt üles panna.

Laulu video filmimine ei läinud algul kõige sujuvamalt, sest esimesed üles võetud failid kustusid ära. Tagantjärgi vaadates oligi see hea, sest soovitud ilus loojang saadi pildile just järgmisel katsel. See kõik tegi muidugi videokunstniku Patrik Printsi unetunde vähemaks, aga tulemus oli pingutust väärt.

Koostöö artistide vahel sujus kiiresti ja lihtsalt. Kui villemdrillem on siiani töötanud peamiselt koos sõpradest produtsentidega, mis tähendab seda, et õhkkond on vaba ja saab lollitada, siis Elinaga tundis ta vajadust viisakam olla. Mõnusa koostöö juurde käis ka see, et aidati üksteisel sõnu kirjutada ja öeldi välja, kui tundus, et midagi loosse ei sobi.

Pealkirja valimist nimetasid mõlemad osalised kõige raskemaks hetkeks laulu loomise juures. Ideaalis on see lihtne ja tabav, ütleb kõike ja samas mitte midagi. Kui produtsent pani demoversiooni pealkirjaks «On hea», tundus see liiga igav ja õige varsti sai sellest «niiea». Mõte ja kõla jäid samaks, aga väike vigur sai juurde pandud.