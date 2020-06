Elmari muusikauudised

Eesti noored muusikud teevad head

Kolmapäevast 10. juunist alustati uue heategevuskampaaniaga «Mina aitan», kus mitmed tuntud Eesti inimesed pakuvad huvilistele võimalust nendega koos aega veeta.

Koos ajaveetmise viise on mitmeid – näiteks pakutakse võimalust endaga koos õhtustada või hoopis langevarjuhüpet teha. Kampaanias osaleb umbes 20 Eestis tuntud nägu, kes on välja valinud mõne organisatsiooni, mida toetada. Osalejate seas on näiteks Jüri Pootsmann, meisterjaan ja Sissi Nylia Benita. Selleks, et oma lemmiku välja pandud auhinda võita, tuleb annetada nende valitud organisatsioonile ning auhind läheb kõikide annetajate vahel loosimisele. «Minu oma elu eriolukorrast tingituna oluliselt ei muutunud, kuid tean, et on palju inimesi, kel on raske. See on meie püüdlus ühiskonnale keerulisel ajal tagasi anda,» rääkis kampaania peakorraldaja Martin Rakver. «Meie eesmärgiks on koguda vähemalt 10 000€, millest iga sent läheb heategevusse,» lisas ta.

Heategevuskampaania tingimuste ja auhindadega saab tutvuda nende kodulehel minaaitan.ee

Heini Vaikmaa ja ansambel Mahavok kutsuvad taasavastama värskelt restaureeritud Padise kloostrit

Ajalooline kloostrikompleks ja legendaarne Mahavok on aegade jooksul olnud väga tihedalt seotud. Pärast kloostri põhjalikku uuenduskuuri tuleb Mahavok Padisele tagasi ja annab selles ainuaaldse kohas väärika avakontserdi. Praegune aeg on eriline ja nii saab ka see kontsert olema mõtisklev iseolemine, kus Mahavok paneb end proovile. Tuntud lugude kõrval saab kuulata värsket loomingut ja uut sünnib ka kohapeal. Kontserdid toimuvad 1. ja 2. juulil.

Laura Põldvere avaldas uue videosingli “On meie aeg”

Uue laulu viisi ja lüürika autorid on lisaks lauljatarile endale Silver Haugas ja Kusti Lemba. Muusikavideo režissööriks Joosep Kask. «Lõpuks ometi saab alata selle siiamaani kreisi aasta lahe & chill suvi. Võtke aega enda lähedaste jaoks, koguge värskeid mõtteid ja lõkke ääres hüüdke sooja südamega: «On meie aeg & meie lõputu suvi!» Aitäh kõikidele, kes aitasid selle video tegemisel kaasa. Te olete imelised,» kirjutas lauljatar sotsiaalmeedias.Lugu on pärit Laura eelmise aasta detsembris ilmunud albumilt «9 elu».

Eesti elektroonilise muusika duo Vera Vice avaldas 9. juunil debüütalbumi «Vera Versa»

Lood on salvestatud Vera Vice’i kodustuudios ning masterdatud Ö Stuudios Martin Kikase poolt. Vera Vice on pseudonüüm Ave Vellesalu ja Helen Västriku elektroonilise muusika koosseisule. Duo esimene kauamängiv «Vera Versa» koosneb seitsmest loost ja on muusikute sõnul segu unenäolisest popist, eksperimentaalsest ambient’ist ning hüpnootilisest poeesiast. Singlile «Down the River» valmis Ivar Murdi ja Zbanski Kino koostööna ka muusikavideo. «UFOd, unenäolised maastikud, eriskummalised kostüümid ja disko ehk kusagile siia on Vera Vice’i uue video koer maetud,» ütles Ivar Murd.

Jozels, kodanikunimega Joosep Järvesaar avaldas singli «Milka»