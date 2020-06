Elmari muusikauudised

«Mulle aga tundub, et oleme jõudnud teelahkmele. Meie hirmud tungivad üha jõulisemalt pinnale ja meil on valik, kas jätkata samas tsüklis või liikuda teadlikult edasi ja õppida märkama reaalsuse muutuvat loomust. Sügava muutuse esilekutsumiseks peab vana tajumuster surema. See tähendab ärkamist illusioonist, nagu sõltuks meie heaolu millestki, mis on väljaspool meid endid,» selgitab Marten loo tausta.

Mingo Rajandi Kvintett andis välja esimese singli «I Want»

Mingo Rajandi: ««I Want» on pühendatud kõikidele ägedatele naistele, kes kogu hingest püüavad täita nii paljusid ühiskonna või ka iseenda poolt sätestatud rolle, aga ometi tunnevad end pidevalt süüdi, sest ikka jääb justkui midagi puudu. Meile on lapsest saadik räägitud, et tuleb olla tubli tüdruk, aga mida see õieti tähendab? Kuna keegi meist pole võimeline neid jäigalt defineeritud ideaale täitma, siis võib nende sõnade korrutamine lõpuks tõsiselt elu segama hakata. Aastaid kuhjunud ütlematajätmised ja väljakannatamised ei ole tegelikult mitte kellegi huvides. Need teemad pole muidugi tuttavad ainult naistele, vaid kõigile inimolenditele. Enamik meist ihkab olla aina parem, tublim, olla täiuslik ja see on teatavasti juba ette hukule määratud püüdlus.» «I Want» on Mingo Rajandi Kvinteti augustis ilmuva albumi «To Be!» esimene singel. Teksti autor on noor inglise poeet Hollie McNish. Mingo Rajandi Kvintetis mängivad eesti hinnatuimad muusikud — Joel Remmel, Marek Talts, Liisi Koikson ning Ahto Abner, kes on ka albumi kaasprodutsent. Loos «I Want» teevad erikülalistena kaasa trompetist Allan Järve ning tromboonimängija Johannes Kiik. Muusika on salvestanud ja miksinud Peeter Salmela, lõppviimistluse tegi Siim Mäesalu.

Mingo Rajandi on helilooja ning kontrabassimängija, mitmete ansamblite kunstiline juht ning eriilmeliste interdistsiplinaarsete projektide algataja. Aprillikuus pärjati ta Aasta Jazzihelilooja tiitliga ning samuti võitis ta Eesti teatriauhinna parima originaalmuusika eest.

Eesti seksikaim mees STEFAN avaldas hullumeelse videosingli

STEFAN avaldas uue singli «Oh My God» koos muusikavideoga. Laul on kirjutatud koostöös produtsent Karl-Ander Reismanniga. Laulu muusikavideos võib näha ka filmist Talve ning mitmetest teleseriaalidest tuttavat näitlejat Henessi Schmidti. Video režissööriks on Alice Aleksandridi ja stilistika ning riided on kokku pannud Kuldnõelaga pärjatud moekunstnik Liisi Eesmaa. Stefani koostöö tunnustatud rõivakunstnikuga saigi alguse maskisaatest, mille Stefan võitis justnimelt Liisi Eesmaa tehtud kostüümis. «Oh My God» on Stefani ja Karl-Ander Reismanni koostöös sündinud lugu, mille Stefan algselt kirjutas oma elukaaslasele ning loo pealkirjaks oli «Victoria». Hiljem küll töö käigus ja Victoria soovitusel loo sõnad ning pealkiri muutusid. Loo muusikavideos on näha, kuidas armastus kellegi vastu võib viia mehe hullumise ääreni. «Oh My God» on Stefani viies singel ning veel sellel aastal on oodata Stefani esimest täispikka albumit.

Cityflash ja Laura-Ly jätkasid traditsiooni järjekordse eestikeelse suvise looga

Tantsumuusika duo Cityflash ja Laura-Ly võtsid ka sellel suvel ette eesti keelse loo. 2018 avaldati «Kriminaal» koos Wild Disease'i ja Indrek Ventmanniga, 2019 «Suvel kolin Pärnu» koos Ofiga. Seekord võeti kampa ka räppar Bennex. Koos sündis lugu «Sul on kõige kaunim kann,» mis on uus versioon umbes kümme aastat tagasi ilmunud Slämi loost, kus lõi kaasa ka Cityflash ehk MeelisEskola ise. Laulule on tehtud ka green screen muusikavideo, kus ollakse näiteks rannas või hoopis ükssarvikute vihma eest peidus vihmavarju all.

lambandaz ja Beebilõust avaldasid ühise loo