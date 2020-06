Jaagup Tuisk rõõmustab kuulajaid suheteteemalise suvehitiga

Eduka koolilõpetamise kõrval oli kevad ka loominguliselt väga produktiivne periood. Kuna välja ei saanud, sündis palju muusikat kodustuudio seinte vahel, mis omakorda tähendab, et lähikuudel on veelgi uut muusikat tulemas. Praegu aga tuleb Jaagupi sõnul suvest viimast võtta. Ujumiskohana soovitab ta keskmisest ekstreemsemat Rummu karjääri, kus vesi on eksootiliselt helesinine.

Uus laul kannab huvitavat pealkirja. See väljend hakkas Jaagup Tuisku kummitama juba paar aastat tagasi: «Miinusprojekt on paganama hea sõna, mida saab kasutada igas kontekstis,» ütles laulja ise. Alles paar kuud tagasi sündis selle loo alge ja Jaagup viis otsad kokku ning nii sündiski lugu, mis räägib sellest, et ekspartneriga kurameerimine on alati miinusprojekt. Osa sisust põhineb Jaagupi isiklikel kogemustel, osa aga fantaasial. Hetkeolukorda kommenteerides ütles Jaagup, et praegu on tema seis vallaline.