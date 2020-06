Näitleja Karol Kuntsel: teatris ei tee üksinda midagi

Kuna sundpuhkus teatrist on kestnud juba pikemat aega, kibeleb Karol Kuntsel väga tööle. Augusti alguses saab Teatri Kodus taas mängida lavalugu «Pettson ja Findus telkimas.» Umbes samal ajal algavad ka taastusproovid Ain Mäeotsa lavastusele «Pangarööv», mille esietendus eriolukorra väljakuulutamise järel ära jäi.

Karol Kuntsel ja Priit Rand FOTO: Raadio Elmar

10 aastat Vanemuises on Karolile pakkunud palju meeldejäävaid rolle. Tema viimaste aastate suuremate ja põnevamate tööde hulgas on osatäitmised Tiit Palu lavastuses «Kajakas» , Ain Mäeotsa «Arkaadias» ja Priit Strandbergi «Naiste koolis». Koostöös Tanel Jonasega on püünele jõudnud mitu lavastust, mida Karol Kuntsel nimetab talle kui näitlejale arendavateks, huvitavateks ja põnevateks mängida. «Endale toitvat tööd on aastakümme Vanemuises pakkunud igas mõttes,» tõdeb mees.

Vanemuisest teevad Vanemuise Karol Kuntseli sõnul ikkagi kolleegid. Pika sunnitud puhkuse jooksul on tekkinud igatsus, et saaks lavale ja lava taha. Talle meeldib, kui pausid ei ole liiga pikad, näiteks igal sügisel pärast suvepuhkust alustamine on üsna raske. Mänguvorm ja hääl ei ole justkui enda omad. Kuigi peakski kogu aeg ennast vormis hoidma, siis puhkuse ajal lihtsalt ei taha iga päev hääleharjutusi teha. Järelikult peab sügisel jälle rohkem pingutama.

Enne etendust vajab Karol Kuntsel aega. Ta saabub varem majja, osaraamat kaasas, loeb teksti ja viib end näidendi maailma sisse. Mõnda rolli ei saa kohe ilma soojenduseta teha, siis peab võimlema ja häält soojendama. On olnud lavastusi, mida on nii palju mängitud ja mis on omaseks saanud, sel juhul saab ka nipsust mängimist alustada. Mõnikord läheb aga terve päev vaikselt häälestamiseks.

Vägevaid tunnustusi on Karol Kuntsel kogunud mitmeid, viimati sai sel aastal tema omaks Eesti Teatriauhuindade jagamisel parima meesnäitleja tiitel. Auhinna üleandmiseks meelitati ta Vanemuise suurele lavale hoopis teise eesmärgiga ja anti siis üle väga tore üllatus. «See oli isegi toredam, kui ma arvasin, nii palju häid soove ühe hooga teeb õnnelikuks küll,» on näitleja veel tagantjärgi elevil. Kuna auhinna üleandmist vahendati teleekraanil, muutus tema telefon hetkega punaseks. Tegelikult saab ta õnnesoove siiani. «Teatris ei tee üksinda midagi. Ometi on tore, kui sinu tööd sellisel moel tunnustatakse,» teab Karol.