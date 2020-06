Von Dorpat teeb väga ausat muusikat

Ansambli Von Dorpat üks väga olulisi eesmärke sai täidetud aastal 2018, kui ilmus nende album «Kõik jutud». Pärast unistuse täitumist on üpris loomulik, et tekib vaimne kriis ja algab otsingute aeg. Von Dorpatil on selleks kevadeks otsingute aeg läbi, nad said tagasi raja peale ja teavad nüüd, mida ja kuidas tahaks edasi teha. Kuldaväärt kaaslasteks sellel uuel teel on Ahto Abner ja Peeter Salmela, tänu kellele ollakse nüüd bändina hoopis teisel tasemel.

Kui plaadi ilmumise järel kirjeldati nende muusikat kui «valgete meeste souli», siis tänases ühiskonnasituatsioonis taolist määratlust mehed pigem ei kasutaks. Von Dorpati muusika kõiki tänased sündmused otseselt ei peegelda, samas oma laule ei tsenseerita, vaid tehakse väga ausat muusikat. Sõnu kirjutades seab Johannes Vedru endale eeskujuks Leelo Tungalt ja Heldur Karmot, kes tõesti valdavad eesti keelt. «Kui sa eesti keeles halvasti kirjutad, kostub see kohe välja,» nimetab Johannes olulise põhjuse, miks tasub näha vaeva emakeelse tekstiga.

Ansambel Von Dorpat ja raadio Elmar saatejuht Tambet Ind FOTO: Raadio Elmar

Vahepealset keerukat aega on bändiliikmed kasutanud isiklikuks küpsemiseks, ka pillidega koos küpsemiseks ja see väljendub helikeeles, mida on kõige uuemas singlis «Veendun taas» hästi kuulda.