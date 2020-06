Kala grillides võta appi foolium

Vladislav Koržetsi sõnul ei pea kala ei pea teistele roogadele eelistama, aga võib, sest kala on kergem, seedimine läheb hõlpsamini ja maitsev on ka.

Praegu on kõige hooaeg, mida turult saada. Arvestades, et ise püütud kala on hoopis teise maitsega, saab veest haugi, ahvenat ja juba jälle tohib püüda koha. Viidikaid saab ka. Viimase kohta ütleb legendaarne kalakokk: «See on päris maitsev roog, muide.»

Algajal grillijal on kõige lihtsam on alustada nuumlõhest või -forellist, mida kõikjal pidevalt müüakse. Need on kõige lollikindlamad kalad. Tulemus on garanteeritult parem ja lihtsam on ka. «Minu noorusaegadel keegi sellist haruldust grillida ei raatsinud, söödi ainult soolatuna ja võileiva peal,» toob Koržets välja erinevuse saadavuses.

Kuna kala on oma tekstuurilt reeglina märksa õrnem, saab see kiiremini valmis ja sellega peab olema ettevaatlikum kui lihaga. Šašlõki tegemiseks sobivad vaid vähesed kalaliigid - meil saadaolevatest tuur ja angersäga, sest nende liha on tihkema tekstuuriga, mida annab eelmarineerida. Teiste kaladega see nii hästi ei õnnestu. Maitsestamisega on nii ja naa. Viidikaid on mõnus kahepoolse resti vahel lõkke kohal või selle ääres röstida ilma igasuguse maitsestamiseta, soola võib pärast peale raputada.

Grillimiseks sobivad paremini need kalad, kellel on rohkem rasva liha sees. Kui on soov valmistada näiteks rasvavaest haugi, tasub see maitsestada, keerata tervikuna fooliumi sisse ja kindlasti lisada natukene võid. Tulemus võib olla väga maitsev, küpsetada võib nii süte peal kui süte sees, lõkke all, ka fooliumis grilli peal, sest siis saab seda keerata terve pakina. Üks väike detail kehtib reeglina kõikide kalade grillimisel - vähemalt allapoole tasub asetada foolium, sest muidu jääb kala resti külge kinni. Samuti tasub kasutada grillikaant, nii saab kala ka pealtpoolt kuuma, mis on oluline, sest kala vastupidiselt lihale grillil keerata ei õnnestu.