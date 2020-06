INGA: unistada ja mõelda tasub suurelt!

Around the Sun x INGA laul «Sinuga» valmis Eesti Laulu konkursiks, mille poolfinaali see siiski ei jõudnud. Ehk oligi hea, sest nüüd oli aega lugu lihvida ja tööd teha ning välja lasta.

Loo «Kohe olen seal» idee sündis natukene enne viiruse algust, kriisi ajal käis sellega aktiivne töö ja nii ta valmis saigi.

INGA-l võib laulu idee tekkida hetkega, sest inspiratsiooni on kõikjal. Oluline on idee kuidagi talletada ja siis tuleb juba edasi mõelda, kas töötada selle kallal praegu või hiljem, kuhu ja millal see laul üldse sobib. Kui varem oli INGA pigem kehv «ei» ütleja, siis praegu on ta oma isiklikku aega kõrgemalt väärtustama hakanud ja ütleb «jah» vaid nendele projektidele, mis talle tõesti meeldivad. «Kui mulle meeldib lugu ja inimesed, siis pigem teen rohkem kui vähem, sest iga uus inimene ja projekt võib mulle midagi õpetada,» selgitab INGA valikute tagamaid.

Erinevaid stiile välja pakkudes tuli hommikuprogrammis välja, et räpp ja folk ei ole üldse INGA teema, aga soul ja RnB on temas peidus olnud aegade algusest peale. Sel sügisel ongi plaanid avalikkuse ette astuda uuel koosseissul, kuhu lisaks INGA-le kuuluvad produtsent Avoid Dave ja multiinstrumentalist Mairo Marjamaa. Lugusid on nad tänaseks juba pikalt koos loonud, motivatsioon ja vastutus on võrdselt jaotunud. Kuna tihti tuleb teha muusikat, mille puhul on vaja arvestada, kas see näiteks ka raadiosse sobib, seades nii tahes-tahtmata raamid pikkuse ja meloodia mõttes, siis nende uus koostöö ei sea mitte ühtegi piiri. «Teeme seda muusikat, mis torust tuleb. Sellest tuleb meie kõigi jaoks vabastav projekt,» kirjeldab INGA uut väljakutset.