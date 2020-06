Reket oma päris esimesest töökohast: sellised asju peab tegema, et aru saada aja hinnast ja väärtusest

«Minu leib tuleb täna lauale loometööga. Kuid vaadates peale viimasele kolmele kuule - mis leivast me siin rääkida saame? Kontserte pole olnud, streamingu numbrid pole kuigi suured ja palju see raadiogi jõuab meid mängida,» sõnas Reket.

Muusik annab 9. juulil Tallinna Lauluväljaku pargis kontserdi, mis on peale pikka karantiinipausi tema esimene suurem ülesastumine. «Peale minu on laval ka mõned DJ'd, kui te vähegi aega leiate ja Tallinnas olete, tulge meid kuulama. See on mõnus õhtune põks, teen seal läbi suurema osa oma repertuaarist,» lubas ta.

«Lisaks muusika loomisele teen palju tekstipõhist tööd, näiteks copywritingut ja reklaamikirjutamist. Kuid põhilised tegemised on seotud siiski muusika kirjutamisega. Kõrvaltvaatajatele võib-olla tundub, et kuna meelelahutust on igal pool meie elus, on see töö mõnevõrra tühine. Mina ütlen, et nende tegemiste taga on jõhker panustamine. Oleks nii tore, kui kõik see vaev oleks võrdselt ja vastavalt ka tasustatud. Ma ise loodan, et mul jätkub seda tööd veel pikaks ajaks,» sõnas Reket.

Muusik avaldas, et tema päris esimene tööots oli omal ajal seotud hoopiski kaubandusega. «Töötasin kunagi sporditarvete kaupluses klienditeenindajana. See oli esimene töökoht, kus käisin nii-öelda kellapealt tööl. Kauplused olid Pirita teel ja Kristiine keskuses, tegu oli West Sport ketiga. Selliseid asju peab noor inimene tegema, et aru saada, kust raha tuleb. Sa saad nii rohkem aru, mis on aja hind ja väärtus,» lisas ta.