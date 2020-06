Algas Elmari suur suveseiklus - mängus on 30 auhinda!

Mängu peaauhinnaks on Hyundai i30 Fastback pooleaastane kasutusõigus. Lisaks 5L Shell Helix Ultra mootoriõli võitja isiklikule autole ja «Shell Car Care» toodete komplekt.

Kampaania «Raadio Elmar suur suveseiklus» ideeks on panna raadiokuulajad mööda kaunist kodumaad seiklema. Mängu lehel on Eestimaa kaart punktidega, mis tuleks kahe kuu jooksul läbi sõita. Kõik punktid on kogu kampaania perioodi jooksul nähtavad ja läbitavad.