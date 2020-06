Anne Veski tõstis esile häid Eesti artiste ja nende lugusid. Tutvu valikuga siin!

«Minu viimane esinemine oli 6. märtsil, Moskvas. Siis tuli eriolukord ja siiamaani pole mul mitte ühtegi esinemist olnud! Nii kahju on vaadata oma märkmikku, kus kõikidel üritustel on ristid peale pandud...midagi on õnneks ka järgmisesse aastasse edasi lükatud. Kuid tunneli lõpus paistab valgus. Oleme just uue loo valmis saanud ja tuleb tõdeda, et ei ole halba ilma heata. Praegu on rohkem aega, et lihtsalt olla, istuda ja kirjutada uut loomingut,» rääkis Anne Veski raadiole Elmar.

Veski lisas, et kuulab tihti muusikat YouTube kanalilt. «YouTube'ga on see paha asi, et kui sinna juba sisse lähed, siis on märkamatult pool päeva läinud! Ja sa ei saagi aru, kuhu see aeg läks. Üks lugu ajab teiseni...vaatad ja kuulad erinevaid kontserte. Mulle eriti meeldib live-kontserte vaadata. Teine päev ütlen, et ma lihtsalt ei lähe sinna arvutisse, sest midagi muud on vaja ka teha. Kuid fooniks käib mul ikka muusika. Viimasel ajal olen vist kõige rohkem üldse Dua Lipat kuulanud,» tunnistas ta.

Veski valis raadio Elmar saates «Kuula mu laule» välja kümme kõige paremat eestikeelset lugu. «Mõtlesin, et valin välja need lood, mis kõige esimesena pähe tulevad,» lisas muusik. Lugude loetelu on välja toodud allpool.

Georg Ots «Väike tüdruk»

«Praegu on ju päevakorras «Georg Ots 100». Mäletan, kui olin väike tüdruk ja mu ema pani mind kuulama Georg Otsa muusikat. Ta õpetas, et just nii peabki laulma. Mäletan, kuidas Ots laulis: «Väike tüdruk....patsid pikad....». Ema rõhutas, et istuksin ja kuulaksin seda esitamist mõttega. Mäletan seda kõike nii hästi! Mu isa soovis, et minust saaks operetistaar....no aga nad kannatasid selle poplaulu karjääri ka ära,» muigas Veski.

Marju Kuut «Kaks kuukiirt mu toas»

«Ma ise olen selle loo laulnud ka vene keeles. Marju oli tol ajal ikka väga oma ajast ees. Ta oli noorena väga läänelik ja stiilne lauljanna. Marju eristub Eesti estraadis väga erilise hääle ja esituse poolest. See on laulja puhul kõige suurem pluss, kui sinu häält mitte kellegagi segi ei aeta. See lugu on mul kuidagi nii hinges. Iga kord kui raadiost mängitakse, kuulan eriti hea meelega,» sõnas Veski.

Ruja «Suudlus läbi jäätunud klaasi»

«Sellel lool on geniaalne viis, ka tekst on väga hästi sõnastatud. Paljud noored ütlevad, et eesti keeles on võimatu laulda. Minu hinnangul neid ilusaid tekste ei osata lihtsalt kuigi hästi teha, riimi seadmist tuleb rohkem ja süvenenult õppida. Minu soovitus, kuulake rohkem klassikuid,» lisas muusik.

Uku Suviste «Müüdud ja pakitud»