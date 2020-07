Ines võrdleb hea laulu kirjutamist pusle kokkupanekuga

Inese uue loo «Kõik mis tahta võin» meloodia on kirjutanud Raul Ojamaa ja sõnad on lauljatari enda sulest. «Sõnade kirjutamine on kaunis kompleksne töö, paljuski põrkus see meloodiast ja juhindusin ka rütmikast. Laulu loomine on nagu pusle kokkupanemine - kuidas otsida seda õiget sõnade rütmi ja mõtet. Ka loo enda tempo andis mulle suuna kätte. Lähtusin seekord sellest, et sõnade tähendus oleks kergem ja mõte ei lähe liiga deep'iks,» sõnas muusik raadio Elmar hommikuprogrammis.

«Mul on olnud perioode, kus pole pikka aega loomingulist tuhinat peale tulnud, ei leia kohe üldse klaverit üles. Seda enam on nüüd eriti hea meel, et mul on taas aega olnud muusikaga tegeleda. Kindlasti aitas kaasa asjaolu, et bändiga liitus Raul Ojamaa, värske vere tulemine aitab alati. See andis meie bändile teistmoodi mõtlemist ja hingamist. Rauli tulek viis meid taas loomingulisele suunale,» rõõmustas Ines.

Lauljanna lisas, värske loo sõnade tähenduse peaks iga kuulaja enda jaoks ise lahti mõtestama. «See on nii, et kes kuidas. Iga üks peaks ise lahti mõtestama, mida loos otsitakse ja tahetakse. Muusikasse jääb enamasti tõlgendamise ruum. Usun, et see on nii ka selles laulus,» lisas ta.

Ines tunnistas, et enamus tema laulude sõnad on küllaltki magusad ja romantilised, kuid muusiku sõnul pole meessoost bändikaaslastel selles osas siiani vastuväiteid olnud. «Senikaua, kuni nad ise tekste pole kirjutanud, pole neil suurt selles osas ka sekka öelda. Selles osas on mul vabadus. Tõsi küll, nad küll alati sekkuvad ja annavad nõu, kui midagi annab paremaks teha ja sellest tagasisidest on alati palju abi,» rääkis ta.