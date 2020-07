Roosa ukse skandaalist kasvas välja loomingulise kursuse idee

Tänavu suvel stardib ande avamise meistriklass, mille eesmärgiks on pakkuda kõikidele osalejatele erinevaid võimalusi, kuidas oma peidus olevaid andeid avastada ja arendada. Eestvedajad Hanna-Liina Võsa ja Maria Listra tutvustasid raadio Elmar hommikuprogrammis Roosa Ukse meistriklassi algideed ja saamislugu.

«Selles meistriklassi idees on koondunud väga palju erinevaid impulsse. Ühest küljest oli see roosa uks, mis läks paljudele korda läks. Enam pole see roosa, kuid ukse kohta küsitakse jätkuvalt igasuguseid küsimusi. Roosaks värvitud uks ei olnud sugugi ainult plätserdus, see kandis ju palju suuremat ideed. Mulle oli tunne, et sellest ideest peab välja kasvama loov keskkond või kursus, mis kannab endas kolme deviisi: eneseväljendus, loominguline vabadus ja julgus,» selgitas Võsa.

«Olen neli aastat oma kooli vedanud ja aru saanud, et lapsed on nii erinevad. Olen süvitsi tegelenud igaühe õige tee leidmise ja suunamisega. Kuid siis mõistsin, et ka täiskasvanutena vajame rohkem enesesse vaatamist ja julguse leidmist, et ennast väljendada. Koolitusele olen valinud sellised teemad, mille abil kuulaja saab endaga rohkem tegeleda ja oma mõttemaailma avardada,» sõnas Võsa.

Koolitaja Maria Listra kursuse teemaks on «Mõtlemine on mäss». «Olen alates sellest sügisest olnud Hanna-Liina koolis õpetaja. Olen märganud, et noortel inimestel on janu mõtlemise ja keskendumise järele. Näiteks, kuidas keskenduda huvipakkuvale teemale või vestlus-arutelule? Tahan inspireerida inimesi rohkem uurima maailma, just eelkõige läbi kultuuri aspekti,» selgitas Listra.

Näitleja Karl Robert Saaremäe õpetab luuletamist ja tema workshop'i nimeks on «Luule ei tuule tuulest. Või siiski?». «Käisin kuus aastat Ameerikas ülikoolis nii-öelda interneti teel ja sain selle eest isegi bakalaureuse kraadi. Võtsin sealt kuulamiseks väga palju erinevaid loenguid, üheks neist oli luuleteemaline koolitus. See mõjus mu meeltele väga ergutavalt, peale loengut ma märkasin ja kuulsin kõike ning ühtäkki tahtsin kõike enda ümber toimuvat sõnastada. Soovisin taolist loengut ka Eestisse tuua,» rääkis Võsa Karl Robert Saaremäe koolitusest.

Gerda Milleri koolitus õpetab märkama enda ümber kauneid värve ja detaile, kursus kannab nime «Meik: kunstivorm või tarbeese?». «Seal on baasõpetused, kuidas endale ilusat meiki teha, antakse nõu, kuidas mitte liiga üle panna. Koolitusel on juures ka väike ajalooline nüanss. Räägime näiteks sellest, miks Marilyn Monroe'l oli see täpp huule juures just selle koha peal? Lisaks räägime tätoveeringutest, just sellest, et sa ei teeks endale midagi uisapäisa,» täpsustas Võsa.

Roosa Ukse meistriklass stardib 6. juulil ning pakub 4 nädala jooksul osalejatele võimalusi oma teadmiste avardamiseks. Koolitus toimub Instagrami platvormil, mis võimaldab kursusel osaleda asukohast hoolimata. Väikesed privaatsed rühmad võimaldavad suhelda otse juhendajaga ja vahetult teiste osalejatega. Iga loeng lõpeb koduse ülesandega, seega kogu juulikuu jooksul käib igaühel töö enda ande arendamisel.