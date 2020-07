Graniidi 17 ehk kuidas tudengikorteri elust sündis bänd

«Saime Tõnu Timmiga esmakordselt kokku Tallinnas, Pedagoogilises Instituudis, õppisime seal orkestri juhtimist. Olen ise Rakvere inimene, kuid tudengieas sain Tallinnas kasutada ühte ilusat korterit, mis asus majas Grandiidi 17. Mingil hetkel sai ka Tõnu Timm minu korterisse elama tulla. Seda sama momenti võib pidada meie ansambli lähtepunktiks,» sõnas Peep Pihlak.

Pihlak lisas, et bänd tekkis täpselt kolm aastat tagasi, kui ta kutsus Tõnu Timmi endale Rakverre külla. «Soovisin korraldada suvist aiakontserti. Polnud Tõuni juba pikki aastaid näinud, mõtlesin, et kui pakun talle esinemise raames tööd, siis saan teda ka kui inimest üle pikka aja taas kätte. Õnneks Tõun saigi tulla ja kõigile meeldis kontsert väga. Sealt läkski pall veerema. Otsustasime oma lood salvestada ja nüüd ongi plaat valmis,» lisas ta.

Värske albumi nimeks on «Kõik said tulla». «Minule meeldisid Peebu lood juba alguses ja Peep lootis, et ka mina kirjutan mõned lood. Mul polnud aga alguses mahti, sest paar aastat tagasi tegin veel oma plaati. Servast hakkasin Peebu lugusid kodus salvestama ja nii neid hakkas järjest juurde tulema. Iga Peebu kirjutatud lugu on olulise tähendusega, need on maha kirjutatud elust enesest,» sõnas Timm.

«Oleme materjali salvestanud igaüks eraldi, oma kodudes. Meie bändi puhul on eraldi salvestamine hea variant, sest kui me juba reaalselt kokku saame, siis on ju tuhat muud asja vaja teha. Leian, et loomingulises mõttes on protsess olnud väga viljakas,» rääkis Pihlak.

«Mis puudutab Peebu lugusid ja nende ümber olevat õhku, siis minu jaoks on see looming täiesti uudne kogemus, tegemist on väga omapärase materjaliga. Salvestasime oma osad kodustuudiotes. Pidin ühe loo raames Peebult küsima, kui tõsine peab see lugu olema, tema omakorda lisas, et see ei pea üldsegi tõsine olema. Otsisin siis oma õmblejast vanaema joonlauad välja ja asusin neid häälestama. Joonlaud vibreerib ju vastavalt sellele, kui palju sa vibreerimise ruumi jätad. Kuulake siis järele, plaadi kõige esimese loo juures on kasutatud 145 cm joonlauda. Lisaks sellele kasutasin ka erinevaid veeanumaid,» rääkis Teet Velling plaadi materjali salvestamisest.