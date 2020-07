Merlin Purge avaldas suvise muusikavideo: Võsu rannad on ikka uskumatult ilusad!

Muusik esitles raadio Elmar otse-eetris oma kolmandat soolosinglit peakirjaga «Südasuvi», loo on kirjutanud Purge elukaaslane Margus Vaher. «Margus on mulle suur tugi nii muusikalises mõttes kui ka koduses elus. Selle uue lauluga oli nii, et tulin töölt koju ning olin väga väsinud, tahtsin rahulikult lihtsalt telekat vaadata ja süüa. Margus aga veenis mind, et võtaksin kätte oma banjo, et saaksime hakata koos jämmima. Alguses olin vastu, kuid lõpuks saime selle sama toreda loo valmis. Olime ise nii rõõmsad selle tulemuse üle,» kirjeldas ta.

Uue laulu kõrvale on ilmunud ka helge ning rõõmsameelne video, mis on üles filmitud kaunite Eestimaa loodusvõtete taustal. «Selleks, et saada kolm minutit videopilti, pidime panustama tervelt kolm päeva. Tuleb tunnistada, et video tegemine oli ise paras road-trip. Sõitsime ringi kahe vana autoga ja hoidsime hinge kinni, et masinad nendele kilomeetritele vastu peaks. Videomees Martin Jüriska oli eelnevalt üles leidnud võrratuid Eestimaa paiku. Näiteks Võsu kandis on suurepäraseid randu, ma olin ise ka üllatunud, et meil siin nii kauneid paiku on,» lisas Purge.

Muusik rääkis, et suvel armastab ta veeta palju aega maakodudes, tänasel päeval on lausa kaks südamelähedast kohta, kuhu ikka ja jälle suunduda. «Mina olen pärit Lõuna-Eestist, minu kodusse on Tallinnast pea neli tundi sõitmist. See teekond on suur ettevõtmine, kuid kohale jõudes saad alati aru, et asi oli vaeva väärt. Seal on mu kodu, maja kõrval on järv, see on suvitamiseks ideaalne koht. Teine uus lemmikpaik asub Saaremaal, sealt on pärit elukaaslane Margus. Saaremaale sõit on samuti omaette elamus - väike praamisõit, meretuul ja niisama chillimine. Nii tore, et meil on nüüd kaks Eestimaa otsa, kuhu päris tihti rännata saab,» rõõmustas Purge.