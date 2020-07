Anne Veski fännid, rõõmustage! Koostöös Marek Sadamaga ilmus uus hoogne lugu

«Esmakordsel kohtumisel saatis meid kohene äratundmine, olen kindel, et Anne arvab sama. Tõelised sõbrad on selleks, et oma vaimu teritada. Oleks üpris igav elada, kui sa ise oled igav ja sõbrad on igavad. Kui sõbrad on huvitavad inimesed, siis ju oled sa ise ka midagi väärt,» avaldas Sadam.