Grillime ideaalselt pardiliha! Mõned vajalikud nipid loe siit!

«Pardi rinna puhul on kõige suurem oht see, et nahk läheb grilli peal põlema - pardiliha puhul on nahk lihtsalt väga rasvane osa. Mina kasutan eelküpsetamise jaoks panni, võid selle samuti grilli peale panna. Ma teen kõigepealt naha panni peal hästi heaks krõbedaks ja siis panen alles restile suitsema,» soovitas peakokk.

Naha krõbedaks küpsetamise juures on oluline jälgida, et liha läheks alguses külma panni peale. «See pann ei tohi kindlasti kuum olla. Rasv peab hakkama ise külma panni pean vaikselt sulama,» lisas Roots olulise nüansi.

«Seda lihatükki tasub küpsetada viisil, et ta jääks keskelt veidi toores, nii saavutad kõige mahlasema tulemuse. Üle küpsetades jääb liha liiga kuivaks. Ostke endale kööki korralik digitaalne termomeeter, et liha temperatuuri kontrollida, see on parim abimees. Näiteks medium plus pardirinna küpsetamiseks võiks see temperatuur olla ligikaudu 56-57 kraadi,» märkis mees.