Gram-Of-Fun avaldas pidutsemise ja suvehõngulise loo «LA!»

Gram-Of-Fun, eesotsas lauljatar Kristel Aaslaiuga, on kuue-liikmeline kollektiiv, kuhu kuuluvad lisaks Jaan Jaago, Martin «Muudu» Kuut, Kostja Tsõbulevski, Raul Ojamaa ja Dr. PhilGood.

Fredi, kodanikunimega Frederik Küüts, on kitarrist paljudele tuntud Eesti artistidele ning hetkel tegeleb ka produtsendina. Koos Anettiga esitas ta Eesti Laul 2020 laval loo «Write About Me», mis saavutas kolmanda koha.

Aaslaiu sõnul räägib värske laul suvest, palmidest ja esimese kohtingu ootusest. «Loo meeleolu on päikseline, liblikane ja lootusrikas. Need ilusad tunded ja sagin on selles loos päris ilusasti kinni püütud,» lisas laulja.